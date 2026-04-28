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Receita Federal alerta que 395 mil pessoas ainda não declararam Imposto de Renda em MS

Prazo termina em 29 de maio e Receita Federal do Brasil já recebeu 255 mil declarações; órgão reforça uso de sistema pré-preenchido e atendimento gratuito no Estado

Welyson Lucas

28/04/2026 - 17h12
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A Receita Federal do Brasil alertou que cerca de 395 mil contribuintes ainda precisam entregar a declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2026 em Mato Grosso do Sul. O prazo final para envio é 29 de maio.

De acordo com o balanço divulgado até a tarde desta terça-feira (28), aproximadamente 255 mil declarações já foram recebidas pelo órgão no Estado. A expectativa é atingir um total de 650 mil documentos entregues dentro do prazo estabelecido.

Segundo o delegado da Receita em Campo Grande, Zumilson Custódio da Silva, o processo de envio tem sido cada vez mais simplificado, com o objetivo de reduzir dificuldades enfrentadas pelos contribuintes na hora de acertar as contas com o Fisco.

Atualmente, a declaração pode ser feita por diferentes meios: pelo computador, com o programa disponibilizado no site oficial da Receita, diretamente pelo navegador via Portal e-CAC ou ainda por dispositivos móveis, utilizando o aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para celulares e tablets.

O órgão também recomenda a utilização da declaração pré-preenchida, que importa automaticamente informações fiscais do contribuinte. Para acessar essa funcionalidade, é necessário possuir conta gov.br nos níveis prata ou ouro.

Além disso, a Receita destaca a oferta de serviços gratuitos voltados a contribuintes que tiveram rendimentos de até R$ 50 mil ao longo de 2025. Esses atendimentos são realizados por entidades da área contábil no Estado, como forma de ampliar o acesso à regularização fiscal.

Um dos exemplos é o projeto “Declare Fácil”, desenvolvido pela Receita em Campo Grande em parceria com o Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso do Sul (CRC-MS). O atendimento ocorre às terças-feiras, das 8h ao meio-dia, por ordem de chegada.

De acordo com Zumilson, embora a Receita Federal não possa preencher declarações em nome dos contribuintes, o serviço é prestado por estudantes da área contábil, sob supervisão de professores, garantindo orientação adequada durante o processo.

A recomendação do órgão é que os contribuintes evitem deixar a entrega para os últimos dias, a fim de reduzir riscos de erros, instabilidades no sistema e possíveis penalidades por atraso.

LOTERIAS

Resultado da Super Sete de ontem, concurso 840, segunda-feira (27/04): veja o rateio

A Super Sete tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

28/04/2026 08h21

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Confira o rateio da Super Sete

Confira o rateio da Super Sete Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 840 da Super Sete na noite desta segunda-feira, 27 de abril de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 7 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 5 apostas ganhadoras, (R$ 14.086,86)
  • 5 acertos - 114 apostas ganhadoras, (R$ 882,63)
  • 4 acertos - 1.452 apostas ganhadoras, (R$ 69,29)
  • 3 acertos - 13.583 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)

Confira o resultado da Super Sete de ontem!

Os números da Super Sete 840 são:

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

  • Coluna 1: 1
  • Coluna 2: 1
  • Coluna 3: 3
  • Coluna 4: 8
  • Coluna 5: 6
  • Coluna 6: 3
  • Coluna 7: 4

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Super Sete 841

Como a Super Sete tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 29 de abril, a partir das 21 horas, pelo concurso 841. O valor da premiação está estimado em R$ 7,2 milhões.

Para participar dos sorteios da Super Sete é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

Como jogar na Super Sete

Os sorteios da Super Sete são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O Super Sete é a loteria de prognósticos numéricos cujo volante contém 7 colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma, de forma que o apostador deverá escolher um número por coluna.

Caso opte por fazer apostas múltiplas, poderá escolher até mais 14 números (totalizando 21 números no máximo), sendo no mínimo 1 e no máximo 2 números por coluna com 8 a 14 números marcados e no mínimo 2 e no máximo 3 números por coluna com 15 a 21 números marcados.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6,  9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

O valor da aposta é R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas sete dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 158.730, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 21 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 280, ainda segundo a Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2950, segunda-feira (27/04): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

28/04/2026 08h18

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Confira o rateio da Dupla-Sena

Confira o rateio da Dupla-Sena Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2950 da Dupla Sena na noite desta segunda-feira, 27 de abril de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1 milhão.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 12 apostas ganhadoras, (R$ 4.424,96)
  • 4 acertos - 554 apostas ganhadoras, (R$ 109,53)
  • 3 acertos - 10.308 apostas ganhadoras, (R$ 2,94)

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 6 apostas ganhadoras, (R$ 7.964,91)
  • 4 acertos - 404 apostas ganhadoras, (R$ 150,21)
  • 3 acertos - 8.859 apostas ganhadoras, (R$ 3,42)

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 2950 são:

Primeiro sorteio: 49 - 02 - 26 - 12 - 09 - 48

Segundo sorteio: 30 - 47 - 28 - 49 - 05 - 42

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2951

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 29 de abril, a partir das 21 horas, pelo concurso 2951. O valor da premiação está estimado em R$ 2 milhões.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

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