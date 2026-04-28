Receita Federal alerta que 395 mil pessoas ainda não declararam Imposto de Renda em MS

Receita Federal alerta que 395 mil ainda não declararam Imposto de Renda em MS - Arquivo/Agência Brasil

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A Receita Federal do Brasil alertou que cerca de 395 mil contribuintes ainda precisam entregar a declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2026 em Mato Grosso do Sul. O prazo final para envio é 29 de maio.

De acordo com o balanço divulgado até a tarde desta terça-feira (28), aproximadamente 255 mil declarações já foram recebidas pelo órgão no Estado. A expectativa é atingir um total de 650 mil documentos entregues dentro do prazo estabelecido.

Segundo o delegado da Receita em Campo Grande, Zumilson Custódio da Silva, o processo de envio tem sido cada vez mais simplificado, com o objetivo de reduzir dificuldades enfrentadas pelos contribuintes na hora de acertar as contas com o Fisco.

Atualmente, a declaração pode ser feita por diferentes meios: pelo computador, com o programa disponibilizado no site oficial da Receita, diretamente pelo navegador via Portal e-CAC ou ainda por dispositivos móveis, utilizando o aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para celulares e tablets.

O órgão também recomenda a utilização da declaração pré-preenchida, que importa automaticamente informações fiscais do contribuinte. Para acessar essa funcionalidade, é necessário possuir conta gov.br nos níveis prata ou ouro.

Além disso, a Receita destaca a oferta de serviços gratuitos voltados a contribuintes que tiveram rendimentos de até R$ 50 mil ao longo de 2025. Esses atendimentos são realizados por entidades da área contábil no Estado, como forma de ampliar o acesso à regularização fiscal.

Um dos exemplos é o projeto “Declare Fácil”, desenvolvido pela Receita em Campo Grande em parceria com o Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso do Sul (CRC-MS). O atendimento ocorre às terças-feiras, das 8h ao meio-dia, por ordem de chegada.

De acordo com Zumilson, embora a Receita Federal não possa preencher declarações em nome dos contribuintes, o serviço é prestado por estudantes da área contábil, sob supervisão de professores, garantindo orientação adequada durante o processo.

A recomendação do órgão é que os contribuintes evitem deixar a entrega para os últimos dias, a fim de reduzir riscos de erros, instabilidades no sistema e possíveis penalidades por atraso.