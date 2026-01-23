Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Receita Federal disponibiliza adesão a regime para regularizar bens não declarados

Trata-se de um regime especial que permite que contribuintes tenham condições melhores para poder regularizar ativos que não tinham sido declarados

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

23/01/2026 - 21h00
A Receita Federal disponibilizou na segunda-feira, 19, a declaração para que empresas possam aderir ao Regime Especial de Atualização e Regularização Patrimonial, Modalidade Regularização (Rearp Regularização). Trata-se de um regime especial que permite que contribuintes tenham condições melhores para poder regularizar ativos que não tinham sido declarados.

O regime foi instituído com a publicação de uma nova legislação no fim de 2025. A adesão ao programa permitirá a regularização de bens, recursos ou direitos de origem lícita, mantidos no Brasil ou no exterior.

A empresa ou pessoa física, porém, precisam ter sido residentes no País em 31 de dezembro de 2024. Além de ativos não declarados, o Rearp vale também para aqueles que tenham sido declarados com omissão ou incorreção.

A adesão ao regime está condicionada à transmissão da declaração até 19 de fevereiro. Além disso, até 27 de fevereiro deverá ser recolhido o Imposto sobre a Renda à alíquota de 15% incidente, sobre o qual recairá uma multa de 100%.

Além da regularização, há também o Rearp Atualização, cuja declaração foi disponibilizada pela Receita no dia 2 de janeiro, podendo ser efetuada até o dia 19 de fevereiro. Essa modalidade do programa permite que empresas e pessoas físicas atualizem o valor de bens móveis e imóveis, localizados no Brasil ou no exterior, adquiridos com recursos de origem lícita até 31 de dezembro de 2024.

A sua atratividade está na possibilidade de se optar por atualizar para valor de mercado os imóveis do ativo permanente. A diferença entre o valor de mercado e o custo de aquisição será tributada pelo IR à alíquota de 4,8% e pela Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) à alíquota de 3,2%, resultando em uma alíquota total de 8%.

Lucas Martini de Aguiar, sócio do HRSA Sociedade de Advogados, explica que a adesão às modalidades deve ser analisada com cautela. Para ele, na modalidade de atualização, por exemplo, o programa pode ser mais interessante para os casos de ativos com valor contábil defasado.

Especialistas afirmam que entre as duas modalidades, a de atualização deve chamar maior atenção de empresas. Porém, em alguns casos, a adesão à atualização pode não ser a melhor opção

"Para os bens com possibilidade de venda a curto prazo ou que não estão destinados à venda, a adesão pode acarretar a antecipação de tributos", explica Roberto Junqueira de Souza Ribeiro, sócio do escritório Duarte Garcia, Serra Netto e Terra, atuação em Tributário.

Loterias

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2879, sexta-feira (23/01)

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

23/01/2026 20h07

Confira o concurso da Lotomania

Confira o concurso da Lotomania Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2879 da Lotomania na noite desta sexta-feira, 23 de janeiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 5,3 milhões.

Confira o resultado da Lotomania de hoje!

Os números da Lotomania 2879 são:

  • 19 - 78 - 15 - 86 - 11 - 64 - 21 - 57 - 68 - 28 - 98 - 53 - 84 - 92 - 61 - 14 - 32 - 79 - 58 - 05

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2880

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 26 de janeiro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2880. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

Loterias

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3595, sexta-feira (23/01)

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

23/01/2026 20h03

Confira o resultado da Lotofácil

Confira o resultado da Lotofácil Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3595 da Lotofácil na noite desta sexta-feira, 23 de janeiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,8 milhão.

Os números da Lotofácil 3595 são:

  • 13 - 12 - 08 - 04 - 02 - 21 - 20 - 25 - 05 - 22 - 16 - 06 - 10 - 15 - 01

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

