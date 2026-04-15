Receita Federal registra mais de 11 milhões de declarações do Imposto de Renda entregues

Crescimento no envio das declarações do IRPF vem acompanhado de queda gradual na malha fina e reforça a eficiência da declaração pré-preenchida - Arquivo/Agência Brasil

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A Receita Federal alcançou, até a última segunda-feira (13), a marca de mais de 11 milhões de declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF 2026) enviadas em todo o país. O número representa um recorde de velocidade na entrega em comparação aos anos anteriores.

De acordo com o órgão, mais de 60% dos contribuintes utilizaram a declaração pré-preenchida, ferramenta que tem contribuído para agilizar o envio e reduzir erros no preenchimento.

Outro destaque é a queda gradual no percentual de declarações retidas na chamada malha fina.

No dia 5 de abril, o índice era de 11,22%. Uma semana depois, em 13 de abril, caiu para 8,15%. No mesmo período de 2025, o percentual registrado foi de 8,21%. Segundo a Receita Federal, a retenção em malha não representa punição, mas sim uma etapa de conferência das informações.

No início da campanha, é comum que o número de retenções seja maior, já que dados ainda estão sendo ajustados por contribuintes e fontes pagadoras. O órgão também informou que realiza o reprocessamento automático das declarações assim que novas informações são corrigidas, permitindo a liberação de pendências sem necessidade de ação por parte do contribuinte.

Além disso, a Receita mantém contato direto com empregadores para orientar ajustes, atualmente, cerca de 100 empresas concentram aproximadamente 100 mil contribuintes com declarações retidas.

A Receita reforça que a declaração pré-preenchida é uma das opções mais seguras e eficientes, pois diminui a chance de inconsistências e torna o processo mais transparente. O aumento no uso da ferramenta é apontado como um avanço na modernização do relacionamento entre o cidadão e o Estado.

Veja o passo a passo para fazer sua declaração

1. Escolha a plataforma

Antes de começar, selecione onde você vai fazer a declaração:

Online: acesse o sistema pela internet (é necessário ter conta gov.br nível prata ou ouro);

Programa de computador: baixe e instale o programa oficial da Receita Federal;

Celular ou tablet: utilize o aplicativo da Receita Federal disponível para dispositivos móveis.

2. Preencha a declaração

Informe todos os seus dados, como rendimentos, despesas, bens e direitos. Se possível, utilize a declaração pré-preenchida para reduzir erros e facilitar o preenchimento.

3. Revise as informações

Confira atentamente todos os dados antes de enviar, evitando inconsistências que possam levar à malha fina.

4. Envie a declaração

O envio é feito pela internet, em qualquer uma das plataformas escolhidas. Atenção: o sistema não recebe declarações entre 1h e 5h da manhã (horário de Brasília).

5. Guarde os documentos

Após o envio, salve o recibo e mantenha todos os comprovantes por até 5 anos. Não é necessário enviar documentos junto com a declaração, mas eles podem ser solicitados pela Receita Federal futuramente.

Seguindo esses passos, o contribuinte garante mais segurança no envio e reduz as chances de problemas com o Fisco.