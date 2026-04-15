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Receita Federal registra mais de 11 milhões de declarações do Imposto de Renda entregues

Crescimento no envio das declarações do IRPF vem acompanhado de queda gradual na malha fina e reforça a eficiência da declaração pré-preenchida

Welyson Lucas

15/04/2026 - 18h00
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A Receita Federal alcançou, até a última segunda-feira (13), a marca de mais de 11 milhões de declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF 2026) enviadas em todo o país. O número representa um recorde de velocidade na entrega em comparação aos anos anteriores.

De acordo com o órgão, mais de 60% dos contribuintes utilizaram a declaração pré-preenchida, ferramenta que tem contribuído para agilizar o envio e reduzir erros no preenchimento.
Outro destaque é a queda gradual no percentual de declarações retidas na chamada malha fina.

No dia 5 de abril, o índice era de 11,22%. Uma semana depois, em 13 de abril, caiu para 8,15%. No mesmo período de 2025, o percentual registrado foi de 8,21%. Segundo a Receita Federal, a retenção em malha não representa punição, mas sim uma etapa de conferência das informações.

No início da campanha, é comum que o número de retenções seja maior, já que dados ainda estão sendo ajustados por contribuintes e fontes pagadoras. O órgão também informou que realiza o reprocessamento automático das declarações assim que novas informações são corrigidas, permitindo a liberação de pendências sem necessidade de ação por parte do contribuinte.

Além disso, a Receita mantém contato direto com empregadores para orientar ajustes, atualmente, cerca de 100 empresas concentram aproximadamente 100 mil contribuintes com declarações retidas.

A Receita reforça que a declaração pré-preenchida é uma das opções mais seguras e eficientes, pois diminui a chance de inconsistências e torna o processo mais transparente. O aumento no uso da ferramenta é apontado como um avanço na modernização do relacionamento entre o cidadão e o Estado.

Veja o passo a passo para fazer sua declaração

1. Escolha a plataforma

Antes de começar, selecione onde você vai fazer a declaração:
Online: acesse o sistema pela internet (é necessário ter conta gov.br nível prata ou ouro);
Programa de computador: baixe e instale o programa oficial da Receita Federal;
Celular ou tablet: utilize o aplicativo da Receita Federal disponível para dispositivos móveis.

2. Preencha a declaração

Informe todos os seus dados, como rendimentos, despesas, bens e direitos. Se possível, utilize a declaração pré-preenchida para reduzir erros e facilitar o preenchimento.

3. Revise as informações

Confira atentamente todos os dados antes de enviar, evitando inconsistências que possam levar à malha fina.

4. Envie a declaração

O envio é feito pela internet, em qualquer uma das plataformas escolhidas. Atenção: o sistema não recebe declarações entre 1h e 5h da manhã (horário de Brasília).

5. Guarde os documentos

Após o envio, salve o recibo e mantenha todos os comprovantes por até 5 anos. Não é necessário enviar documentos junto com a declaração, mas eles podem ser solicitados pela Receita Federal futuramente.

Seguindo esses passos, o contribuinte garante mais segurança no envio e reduz as chances de problemas com o Fisco.

LOTERIA

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 346, quarta-feira (15/04)

A + Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas e sábados, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

15/04/2026 20h15

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Confira o resultado da +Milionária

Confira o resultado da +Milionária Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 346 da + Milionária na noite desta quarta-feira, 15 de abril de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 35 milhões.

Confira o resultado da + Milionária de hoje!

Os números da + Milionária 346 são:

  • 21 - 44 - 24 - 37 - 18 - 01 
  • Trevos sorteados: 4 - 3 

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 347

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 18 de abril, a partir das 20 horas, pelo concurso 347. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

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LOTERIA

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2912, quarta-feira (15/04)

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

15/04/2026 20h12

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Confira o concurso da Lotomania

Confira o concurso da Lotomania Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2912 da Lotomania na noite desta quarta-feira, 15 de abril de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,1 milhões.

Confira o resultado da Lotomania de hoje!

Os números da Lotomania 2912 são:

  • 53 - 60 - 02 - 35 - 84 - 56 - 81 - 41 - 05 - 95 - 04 - 83 - 68 - 91 - 63 - 93 - 47 - 88 - 69 - 22

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2913

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 17 de abril, a partir das 20 horas, pelo concurso 2913. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

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