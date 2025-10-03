Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

ANÁLISE

Reforma tributária exige adaptação das empresas do Estado

No primeiro quadrimestre deste ano, Mato Grosso do Sul formalizou 24.116 novos negócios, e a tendência é de alta

Denis Matos

03/10/2025 - 08h40
A reforma tributária, instituída pela Emenda Constitucional nº 132/2023, representa a maior transformação no sistema fiscal brasileiro em décadas. Com a substituição de cinco tributos sobre o consumo (PIS, Cofins, IPI, ICMS e ISS) por dois novos (IBS e CBS), o cenário para empresas de todo o País está prestes a mudar. A data-limite para essa adaptação é janeiro de 2026 e, para o empreendedor sul-mato-grossense, essa urgência se traduz em um chamado à ação.

Mato Grosso do Sul é um caso peculiar nesse novo panorama. Embora o agronegócio seja a imagem mais forte do Estado, os dados do PIB revelam que o verdadeiro motor da economia é o setor de serviços, que responde por 60,09% da produção e emprega quase 70% da força de trabalho.

É nesse ecossistema que a vasta maioria de micro e pequenas empresas (PMEs) e microempreendedores individuais (MEIs) opera. No primeiro quadrimestre deste ano, o Estado formalizou 24.116 novos negócios, dos quais 19.248 eram MEIs. Atualmente, mais de 206 mil MEIs estão registrados em Mato Grosso do Sul.

Segundo Luzemir Barbosa, especialista em Contabilidade e Gestão Tributária da Contili Contabilidade, as mudanças representam uma transformação profunda na forma de calcular, declarar e recolher impostos, com impactos específicos para a economia sul-mato-grossense.

“Não se trata apenas de atualizar alíquotas. É uma reforma estrutural que exigirá revisão de preços, sistemas, contratos e até modelo de negócios. Quem deixar para a última hora pode enfrentar sérias dificuldades”, adverte Barbosa.

A questão não é apenas sobre o fim dos incentivos fiscais para grandes indústrias, mas sobre como a maior parte da economia local, composta por pequenos negócios, vai navegar nessa transição sem os recursos de um grande departamento fiscal. A reforma, para este público, é uma questão de sobrevivência.

A mudança da tributação da origem para o destino, que visa acabar com a “guerra fiscal” entre os estados, representa um desafio para Mato Grosso do Sul, já que a atratividade de um estado passará a depender da força de seu mercado consumidor. No entanto, a resposta de MS tem sido proativa.

O Estado, que tem no agronegócio 76% de suas exportações e no turismo uma de suas principais vocações, sentirá efeitos específicos: na agroindústria, a perda de benefícios fiscais e necessidade de recálculo de preços na cadeia de carne, soja e milho; no turismo, as mudanças na tributação de serviços interestaduais, afetando pacotes para destinos como Bonito e Pantanal; e no comércio fronteiriço, haverá um novo regime tributário para operações com Paraguai e Bolívia, com possível perda de competitividade . 

ADAPTAÇÃO

Para auxiliar as empresas nessa transição, Luzemir Barbosa cita cinco ações prioritárias.

“A adaptação à reforma não é uma tarefa exclusiva do setor fiscal. Ela afeta o comercial, o financeiro, a logística e a tecnologia. Para grandes empresas, um comitê interno é a melhor abordagem.

Para as PMEs e os MEIs, a solução é designar um líder interno e buscar o suporte de um parceiro externo especializado, como um profissional de contabilidade. Esse parceiro pode atuar como o ‘comitê’ da empresa, traduzindo as complexidades da reforma em um plano de ação prático e acessível”.

O modelo de imposto “por fora” exigirá uma completa reformulação da forma como os preços são calculados. As empresas precisam simular diferentes cenários para entender o impacto nas margens de lucro e na competitividade.

Isso envolve a revisão de contratos, o ajuste de tabelas de preços e possíveis negociações para redistribuir a carga tributária na cadeia de valor.

“A reforma é, em sua essência, uma reforma digital. O novo sistema de apuração e recolhimento exigirá que os sistemas de gestão estejam plenamente atualizados e compatíveis com as novas regras de emissão de notas fiscais”, cita Barbosa.

A ausência de um sistema adequado resultará em dificuldades operacionais. O investimento em tecnologia não é apenas para garantir a conformidade, mas para ganhar eficiência operacional e mitigar passivos fiscais.

“A teoria da reforma deve ser testada na prática. É fundamental criar um ambiente de testes que replique as condições reais de operação para simular transações e identificar falhas nos sistemas. A revisão e a auditoria do cadastro fiscal atual são essenciais nesse processo”, avalia. Ferramentas de simulação podem ser uma grande aliada para PMEs.

“A reforma é um processo em constante evolução. As leis complementares e regulamentações detalhadas continuarão a ser publicadas e ajustadas. O maior erro é encarar a preparação como um projeto de prazo fixo. As empresas precisam estabelecer um processo de monitoramento contínuo, mantendo um canal de comunicação aberto com consultores especializados”, avalia.

DILEMA

A transição gradual do ICMS para o IBS coloca em pauta a recuperação dos créditos acumulados do antigo imposto. Estima-se que pelo menos R$ 16 milhões anuais devam ser devolvidos às empresas do Estado, e especialistas recomendam a via administrativa para a recuperação desses valores.

Outro ponto crucial é o futuro do Simples Nacional, que é o regime tributário da maioria dos pequenos negócios em MS. Embora o regime tenha sido mantido, a reforma altera a carga tributária de muitos setores, especialmente os de serviços.

A recomendação é para que esses empreendedores, em parceria com um contador de confiança, avaliem se a permanência no Simples continuará sendo a opção mais vantajosa.

Luzemir Barbosa ressalta a vulnerabilidade desse público. Ele já alertou para golpes de “taxas associativas” que fraudam os MEIs, o que reforça a necessidade de um profissional de confiança para guiá-los nesse cenário complexo.

“A reforma tributária não é uma ameaça, mas um chamado à ação e ao planejamento. Para o empreendedor, o profissional de contabilidade é o parceiro estratégico para navegar nesta mudança”, explica.

LOTERIA

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1123, quinta-feira (02/10): veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

03/10/2025 08h15

Confira o resultado do Dia de Sorte

Confira o resultado do Dia de Sorte Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1123 da Dia de Sorte na noite desta quinta-feira, 2 de outubro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 400 mil. 

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 47 apostas ganhadoras, (R$ 1.950,70)
  • 5 acertos - 1.558 apostas ganhadoras, (R$ 25,00)
  • 4 acertos - 18.214 apostas ganhadoras, (R$ 5,00)

Mês da Sorte: Maio - 48.901 apostas ganhadoras, (R$ 2,50)

Confira o resultado da Dia de Sorte de ontem!

Os números da Dia de Sorte 1123 são:

  • 05 - 09 - 02 - 12 - 10 - 28 - 23  
  • Mês da sorte: 05 - maio

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1124

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 4 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 1124. 

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 2,50.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

LOTERIA

Resultado da Quina de ontem, concurso 6842, quinta-feira (02/10): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

03/10/2025 08h10

Confira o resultado da Quina

Confira o resultado da Quina Foto: Arquivo

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6842 da Quina na noite desta quinta-feira, 2 de outubro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 13,5 milhões.

  • 5 acertos - Não houve ganhadores
  • 4 acertos - 174 apostas ganhadoras, (R$ 3.687,93)
  • 3 acertos - 9.530 apostas ganhadoras, (R$ 64,12)
  • 2 acertos - 146.827 apostas ganhadoras, (R$ 4,16)

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 6842 são:

  • 12 - 52 - 41 - 33 - 25

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6843

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 3 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 6843. 

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

