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Reforma tributária já muda nota fiscal e exige adaptação de empresas de MS até dezembro

Em 1º de janeiro a CBS passa a ser cobrada com alíquota cheia e PIS e Cofins deixam de existir; empresas do Simples que não optaram em setembro ficam na guia única até junho

Dênis Matos

16/10/2026 - 15h25
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A reforma tributária saiu do debate em Brasília e virou um campo na nota fiscal. Desde 1º de janeiro deste ano, as notas eletrônicas emitidas por empresas do regime regular trazem o destaque de dois tributos novos, a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS, federal) e o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS, de estados e municípios), com alíquotas de teste de 0,9% e 0,1%. Em 2026 os valores são apenas informativos. Em 1º de janeiro de 2027 a cobrança começa de verdade.

Na virada do ano, a CBS passa a ter alíquota cheia, o PIS e a Cofins são extintos, o IPI é zerado para a maior parte dos produtos e entra em vigor o Imposto Seletivo, que incide sobre cigarros, bebidas alcoólicas e outros itens. O IBS continua em teste, com 0,1%, e só ganha peso a partir de 2029, quando ICMS e ISS começam a ser reduzidos ano a ano até desaparecerem, em 2033.

O cronograma está na Emenda Constitucional 132/2023 e na Lei Complementar 214/2025. A alíquota de referência da CBS para 2027 ainda depende de resolução do Senado; a estimativa oficial gira em torno de 8,8%.

SIMPLES NACIONAL

Para as micro e pequenas empresas do Simples Nacional, que são a maioria dos CNPJs de Mato Grosso do Sul, a reforma criou uma escolha inédita, regulamentada pela Resolução CGSN 186/2026. Entre 1º e 30 de outubro, as empresas deverão decidir se IBS e CBS continuam dentro da guia única (DAS) ou se passam a ser recolhidos pelo regime regular, fora do Simples, com direito a crédito tributário para os clientes.

A opção pode ser cancelada até 20 de dezembro; a partir de dezembro, torna-se irretratável. Quem não fez nada em outubro continua com os dois tributos dentro do DAS no primeiro semestre de 2027 e só terá nova chance em março de 2027, com efeitos a partir de julho. O microempreendedor individual (MEI) fica fora da escolha e permanece no regime simplificado.

“Muita empresa pequena de Campo Grande achou que reforma era assunto de indústria grande e ainda não se atentou para planejar qual o melhor regime para seu simples nacional, hibrido ou normal”, diz o contador Luzemir Barbosa, da Contili Contabilidade, escritório de Campo Grande especializado em pequenas e médias empresas. 
“Para quem vende ao consumidor final, ficar no Simples normal costuma ser a melhor escolha. O problema é quem fornece para outras empresas. O cliente que está no regime regular vai preferir o fornecedor que gera crédito de IBS e CBS, e isso pode custar contrato”, avalia o contador.

CADASTRO
Segundo Luzemir, o trabalho mais urgente nas empresas do regime regular, como as do Lucro Presumido, não é o cálculo do imposto, mas o cadastro. O destaque de IBS e CBS na nota depende da classificação correta de cada produto e serviço e de dados completos do cliente. O preenchimento dos campos tornou-se obrigatório na NF-e em agosto, e a rejeição automática de notas sem os dados corretos está em fase de implantação, com datas que já foram adiadas pelo Fisco.

“Em 2026, erro de cadastro gera retrabalho. Em 2027 gera imposto pago a mais ou a menos, e nos dois casos a empresa perde. Estamos revisando produto por produto nos clientes, porque a alíquota de 2027 vai bater em cima do que estiver cadastrado”, afirma Barbosa.

Ele lista quatro providências para o último trimestre: confirmar no Portal do Simples Nacional qual regime ficou registrado; atualizar o sistema emissor de notas para a versão que trata IBS e CBS; revisar classificação fiscal (NCM e NBS) e cadastros de clientes; e simular a carga de 2027.

QUEM GANHA E QUEM PERDE

Pelo desenho da reforma, setores com cadeia longa e muitos insumos, como indústria e agronegócio, tendem a se beneficiar do crédito amplo. Prestadores de serviços com folha de pagamento alta e poucos insumos, como clínicas, escritórios e empresas de tecnologia, são os que mais precisam simular, porque a folha não gera crédito.

“A pergunta que mais ouvimos é ‘vou pagar mais ou menos?’. A resposta honesta é: depende do que você vende, para quem vende e do que compra. Não existe tabela pronta. Existe simulação, e ela precisa ser feita antes de janeiro”, conclui o contador.

CALENDÁRIO

 

  • 2026 – ano-teste; CBS 0,9% e IBS 0,1% só destacados na nota
  • 20/12/2026 – último dia para cancelar a opção feita em outubro pelas empresas do Simples
  • 1º/1/2027 – CBS com alíquota cheia; fim de PIS e Cofins; IPI zerado (exceto Zona Franca); Imposto Seletivo em vigor
  • 2029 a 2032 – ICMS e ISS reduzidos a 90%, 80%, 70% e 60% das alíquotas atuais
  • 2033 – IBS e CBS integrais; tributos antigos extintos

Loterias

Resultado da Quina de ontem, concurso 7143, quinta-feira (15/10): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso.

16/10/2026 09h07

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Confira o rateio da Quina

Confira o rateio da Quina Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 7143 da Quina na noite desta quinta-feira, 15 de outubro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 37 milhões.

Premiação

  • 5 acertos - Não houve ganhadores
  • 4 acertos - 84 apostas ganhadoras, (R$ 8.864,45)
  • 3 acertos - 5.812 apostas ganhadoras, (R$ 122,01)
  • 2 acertos - 154.492 apostas ganhadoras, (R$ 4,59)

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 7143 são:

  •   27 - 10 - 80 - 66 - 31

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 7144

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 16 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 7144. O valor da premiação está estimado em R$ 40 milhões.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

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Loterias

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3805, quinta-feira (15/10): veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados.

16/10/2026 09h05

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Confira o rateio da Lotofácil

Confira o rateio da Lotofácil Foto: Reprodução Agência Brasil

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3805 da Lotofácil na noite desta quinta-feira, 15 de outubro de 2026, a partr das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 5 milhões.

Premiação

  • 15 acertos - 2 apostas ganhadoras, (R$ 2.059.240,91)
  • 14 acertos - 301 apostas ganhadoras, (R$ 2.227,47)
  • 13 acertos - 12387 apostas ganhadoras, (R$ 35,00)
  • 12 acertos - 164303 apostas ganhadoras, (R$ 14,00)
  • 11 acertos - 869707 apostas ganhadoras, (R$ 7,00)

Os números da Lotofácil 3805 são:

  • 23 - 15 - 25 - 13 - 24 - 03 - 19 - 10 - 06 - 22 - 14 - 07 - 08 - 05 - 11

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

O valor da premiação está estimado em R$ 2 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

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