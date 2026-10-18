Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1325, domingo (18/10): veja o rateio

Confira o resultado do Dia de Sorte - Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1325 da Dia de Sorte neste domingo, 18 de outubro de 2026, a partir das 11h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo

Premiação

7 acertos - Não houve ganhadores

Não houve ganhadores 6 acertos - 20 apostas ganhadoras, (R$ 3.367,35 cada);

20 apostas ganhadoras, (R$ 3.367,35 cada); 5 acertos - 975 apostas ganhadoras, (R$ 25,00 cada);

975 apostas ganhadoras, (R$ 25,00 cada); 4 acertos - 12.354 apostas ganhadoras, (R$ 5,00 cad).

Mês da Sorte

Setembro - 43.242 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Confira o resultado da Dia de Sorte de hoje!

Os números da Dia de Sorte 1325 são:

18 - 14 - 16 - 09 - 28 - 02 - 11

Mês da sorte: Setembro - 09

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1326

Como a Dia de Sorte tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 20 de outubro, a partir das 21h (de Brasília), pelo concurso 1326. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e domingos, às 20h (horário de MS) nos dias de semana e às 10h nos domingos.

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

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