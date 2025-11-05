Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

LOTERIAS

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1137, terça-feira (04/11): veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

Da Redação

Da Redação

05/11/2025 - 08h28
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1137 da Dia de Sorte na noite desta terça-feira, 4 de novembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,1 milhão.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 55 apostas ganhadoras, (R$ 2.458,22)
  • 5 acertos - 2.225 apostas ganhadoras, (R$ 25,00)
  • 4 acertos - 25.648 apostas ganhadoras, (R$ 5,00)

Mês da Sorte: Abril - 81.178 apostas ganhadoras, (R$ 2,50)

Confira o resultado da Dia de Sorte de ontem!

Os números da Dia de Sorte 1137 são:

  • 14 - 13 - 20 - 26 - 12 - 22 - 07
  • Mês da sorte: 04 - ABRIL

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1138

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 6 de novembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 1138. O valor da premiação está estimado em R$ 1,5 milhão.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 2,50.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Assine o Correio do Estado

LOTERIAS

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3530, terça-feira (04/11): veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

05/11/2025 08h24

Compartilhar
Confira o rateio da Lotofácil

Confira o rateio da Lotofácil Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3530 da Lotofácil na noite desta terça-feira, 4 de novembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 5 milhões.

Premiação

  • 15 acertos - Não houve acertador
  • 14 acertos - 349 apostas ganhadoras, (R$ 2.409,09)
  • 13 acertos - 14907 apostas ganhadoras, (R$ 35,00)
  • 12 acertos - 189509 apostas ganhadoras, (R$ 14,00)
  • 11 acertos - 1001153 apostas ganhadoras, (R$ 7,00)

Confira o resultado da Lotofácil de hoje!

Os números da Lotofácil 3530 são:

  • 16 - 20 - 11 - 23 - 02 - 05 - 01 - 24 - 22 - 07 - 13 - 15 - 03 - 25 - 12

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3531

Como a Lotofácil tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 5 de novembro a partir das 20 horas, pelo concurso 3531. O valor da premiação está estimado em R$ 10,5 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

LOTERIAS

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2936, terça-feira (04/11): veja o rateio

A Mega-Sena realiza três sorteios semanais, terça, quinta e sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

05/11/2025 08h22

Compartilhar
Confira o rateio da Mega-Sena

Confira o rateio da Mega-Sena Arquivo

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2936 da Mega-Sena na noite desta terça-feira, 4 de novembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 41 milhões.

Premiação

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 61 apostas ganhadoras, (R$ 34.125,04)
  • 4 acertos - 5.298 apostas ganhadoras, (R$ 647,65)

Confira o resultado da Mega-Sena de ontem!

Os números da Mega-Sena 2936 são:

  • 29 - 32 - 04 - 15 - 09 - 07 

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 2940

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 6 de novembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2940. O valor da premiação está estimado em R$ 48 milhões.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 5,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Decreto de Adriane corta salário de centenas de professores
corte de gastos

/ 1 dia

Decreto de Adriane corta salário de centenas de professores

2

Semana terá calor, mas frente fria chega domingo e derruba temperaturas a 11°C
PREVISÃO

/ 1 dia

Semana terá calor, mas frente fria chega domingo e derruba temperaturas a 11°C

3

Bazar beneficente tem 9 mil itens de marcas famosas a partir de R$ 9
CAMPO GRANDE

/ 23 horas

Bazar beneficente tem 9 mil itens de marcas famosas a partir de R$ 9

4

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2936, terça-feira (04/11)
Loterias

/ 13 horas

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2936, terça-feira (04/11)

5

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3530, terça-feira (04/11)
Loterias

/ 13 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3530, terça-feira (04/11)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Dinâmica Empresarial em Campo Grande e MS: uma análise (2024-2025)
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Dinâmica Empresarial em Campo Grande e MS: uma análise (2024-2025)
Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?
Leandro Provenzano: Você tem um financiamento habitacional em seu nome?
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Leandro Provenzano: Você tem um financiamento habitacional em seu nome?

A Era IA-Driven e a redefinição do Mercado de Trabalho
Exclusivo para Assinantes

/ 28/10/2025

A Era IA-Driven e a redefinição do Mercado de Trabalho