Economia

LOTERIAS

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1142, terça-feira (18/11): veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

Da Redação

Da Redação

19/11/2025 - 08h28
A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1142 da Dia de Sorte na noite desta terça-feira, 18 de novembro de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 3,4 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 3.641.283,30)
  • 6 acertos - 142 apostas ganhadoras, (R$ 2.159,79)
  • 5 acertos - 3.943 apostas ganhadoras, (R$ 25,00)
  • 4 acertos - 46.656 apostas ganhadoras, (R$ 5,00)

Mês da Sorte: Maio - 151.673 apostas ganhadoras, (R$ 2,50)

Confira o resultado da Dia de Sorte de ontem!

Os números da Dia de Sorte 1142 são:

  • 23 - 24 - 20 - 30 - 22 - 31 - 28
  • Mês da sorte: 05 - MAIO

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1143

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado,  22 de novembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 1143. O valor da premiação está estimado em R$ 150 mil.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 2,50.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

FEIRÃO LIMPA NOME

Com 1,2 milhão de inadimplentes, MS tem baixa adesão à renegociacão de dívidas

Apenas 2,25% buscaram acordo no feirão; a maior parte das renegociações foi feita por mulheres

20/11/2025 08h40

Mulheres lideram negociações de dívidas em MS

Mulheres lideram negociações de dívidas em MS Divulgação

Durante a nova edição do Feirão Limpa Nome, promovido em diversas frentes pela Serasa, Mato Grosso do Sul registrou a adesão de pelo menos 27 mil consumidores inadimplentes que procuraram renegociar suas dívidas.

Desse total, 15 mil são mulheres e 12 mil são homens, o que demonstra uma participação feminina mais intensa na tentativa de retomada do crédito.

O levantamento também indica que a liderança das mulheres se repete no número de acordos efetivamente concluídos. No Estado, foram 24,4 mil negociações finalizadas por consumidoras, enquanto os homens firmaram cerca de 20 mil acordos.

A diferença de 29,3% evidencia o protagonismo das mulheres no processo de renegociação e na busca pelo restabelecimento da vida financeira.

“A liderança feminina nas negociações é um recorte importante, mas também precisamos colocar em evidência o movimento de toda a população pela busca do ‘nome limpo’. Se há recorde de inadimplência, também há recorde de acordos. Neste mesmo período, o Brasil registrou 3,1 milhões de acordos, número 9% maior do que no ano passado”, afirma Aline Maciel, diretora da Serasa.

No cenário nacional, o Mapa da Inadimplência revela um equilíbrio quase absoluto entre os gêneros: 50,4% de inadimplentes mulheres e 49,6% de inadimplentes homens.

A disparidade, portanto, não está na quantidade de pessoas com dívidas, mas sim na disposição – maior entre elas – para negociar, procurar canais oficiais e reorganizar a saúde financeira.

Em todo o Brasil, esta edição do feirão já contabiliza mais de 1,7 milhão de dívidas negociadas, reafirmando o apetite da população por condições especiais de pagamento em um ano marcado por juros altos e renda pressionada.

Mulheres lideram negociações de dívidas em MS

FAIXAS

Em Mato Grosso do Sul, a faixa etária que mais buscou renegociar seus débitos foi a de 31 anos a 40 anos. Foram 13,9 mil acordos firmados, por mais de 8 mil consumidores, com R$ 174 milhões em descontos concedidos – um dos maiores volumes já registrados pela Serasa no Estado.

Logo na sequência aparece o grupo de 26 anos a 30 anos, responsável por mais de 8,4 mil acordos. A participação de jovens entre 18 anos e 25 anos, com 5,5 mil dívidas negociadas, também chama atenção, indicando que o endividamento chega cada vez mais cedo à vida financeira dos sul-mato-grossenses.

Entre consumidores de 51 anos a 65 anos, foram contabilizados mais de 7,7 mil acordos, enquanto aqueles com mais de 65 anos responderam por pouco mais de 900 negociações.

“Essa diversidade de consumidores que fecharam acordos reforça que o endividamento é um desafio presente em todas as etapas da vida. O Feirão Limpa Nome é uma oportunidade para que consumidores de todas as idades possam negociar suas dívidas e retomar o controle financeiro”, explica Aline.

Apesar da mobilização do feirão, o número de renegociações segue baixo em relação ao universo total de inadimplentes em Mato Grosso do Sul. Este ano, o Estado alcançou 1,2 milhão de pessoas com dívidas em atraso, dentro do contingente de 80 milhões de brasileiros nessa condição.

Com isso, os 27 mil consumidores que negociaram ou quitaram suas dívidas representam apenas 2,25% de todos os inadimplentes sul-mato-grossenses. O porcentual é considerado reduzido pelo próprio Serasa, diante do volume expressivo de oportunidades oferecidas no feirão, que garante descontos de até 99% em alguns casos.

Segundo analistas, a baixa adesão pode refletir a falta de educação financeira e também o impacto no cenário macroeconômico: inflação acumulada, juros altos e erosão da renda ao longo dos últimos anos. Muitos consumidores, mesmo interessados em negociar, não conseguem assumir novos compromissos de pagamento.

Em entrevista ao Correio do Estado, o porta-voz da Serasa, Emir Zanatto, reforçou que o número de inadimplentes cresce, mas o valor das dívidas permanece relativamente estável, o que indica que a origem do problema segue praticamente a mesma.

“As pessoas têm, em média, seis dívidas, que somadas chegam a quase R$ 7 mil. São valores relativamente baixos, mas que se acumulam com o tempo. No Brasil, o maior motivo de inadimplência ainda são os bancos e cartões de crédito, e o segundo maior motivo são as utilities, como contas de água e luz. O que é preocupante, porque, geralmente, não são contas muito altas”, afirma.

*SAIBA

Em setembro, a Serasa registrou 5.298.655 dívidas ativas em Mato Grosso do Sul, totalizando R$ 8,85 bilhões. O valor médio devido por pessoa é de R$ 7.278,45, enquanto o valor médio de cada dívida é de R$ 1.670,85.

(Colaborou Súzan Benites)

LOTERIAS

Resultado da Loteria Federal 06019-4 de ontem, quarta-feira (19/11): veja o rateio

A Loteria Federal é a modalidade mais tradicional das loterias da Caixa, com sorteios realizados às quartas e sábados; veja números sorteados

20/11/2025 08h34

Confira o rateio da Loteria Federal

Confira o rateio da Loteria Federal Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou a extração 06019-4 da Loteria Federal na noite desta quarta-feira, 19 de novembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo.

  • 1º Barra do Pirai (RJ) - R$ 500.000,00
  • 2º Cunhatai (SC) - R$ 35.000,00
  • 3º Belem (PA) - R$ 30.000,00
  • 4º São José do Rio Preto (SP) - R$ 25.000,00
  • 5º Ivaipora (PR) - R$ 20.363,00

Resultado da extração 06019-4 :

5º prêmio: 62797

4º prêmio: 28384

3º prêmio: 82524

2º prêmio: 49426

1º prêmio: 42441

O sorteio da Loteria Federal é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Como jogar na Loteria Federal

Os sorteios da Loteria Federal são realizados às quartas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

Para apostar na Loteria Federal você escolher o bilhete exposto na casa lotérica ou adquiri-lo com um ambulante lotérico credenciado. Você escolhe o número impresso no bilhete que quer concorrer, conforme disponibilização no momento da compra.

Cada bilhete contém 10 frações e pode ser adquirido inteiro ou em partes. O valor do prêmio é proporcional à quantidade de frações que você adquirir.

Com a Loteria Federal, são diversas as chances de ganhar. Você ganha acertando:

  • Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais;
  • A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
  • Bilhetes cujos números correspondam à aproximação imediatamente anterior e posterior ao número sorteado para o 1º prêmio;
  • Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a umas das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 (três) dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excetuando-se os premiados pela aproximação anterior e posterior;
  • A unidade do primeiro prêmio.

Premiação

Você pode receber o prêmio em qualquer lotérica ou nas agências da Caixa.

Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento deve ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e do bilhete (ou fração) original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de sua apresentação em Agência da Caixa.

