Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

LOTERIAS

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1172, terça-feira (03/02): veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

Da Redação

Da Redação

04/02/2026 - 08h28
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1172 da Dia de Sorte na noite desta terça-feira, 3 de fevereiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,2 milhão.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 49 apostas ganhadoras, (R$ 2.967,11)
  • 5 acertos -1.771 apostas ganhadoras, (R$ 25,00)
  • 4 acertos - 22.892 apostas ganhadoras, (R$ 5,00)

Mês da Sorte

  • Outubro - 85.892 apostas ganhadoras, (R$ 2,50)

Confira o resultado da Dia de Sorte de ontem!

Os números da Dia de Sorte 1172 são:

  • 06 - 21 - 20 - 29 - 16 - 28 - 12
  • Mês da sorte: 10 - OUTUBRO

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1173

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 5 de fevereiro, a partir das 20 horas, pelo concurso 1173. O valor da premiação está estimado em R$ 1,6 milhão.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 2,50.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Assine o Correio do Estado

LOTERIAS

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3604, terça-feira (03/02): veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

04/02/2026 08h24

Compartilhar
Confira o rateio da Lotofácil

Confira o rateio da Lotofácil Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3604 da Lotofácil na noite desta terça-feira, 3 de fevereiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,8 milhão.

Premiação

  • 15 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 1.879.379,37)
  • 14 acertos - 195 apostas ganhadoras, (R$ 2.020,84)
  • 13 acertos - 7512 apostas ganhadoras, (R$ 35,00)
  • 12 acertos - 97948 apostas ganhadoras, (R$ 14,00)
  • 11 acertos - 536933 apostas ganhadoras, (R$ 7,00)

Confira o resultado da Lotofácil de ontem!

Os números da Lotofácil 3604 são:

  • 13 - 03 - 02 - 21 - 16 - 19 - 24 - 06 - 23 - 22 - 15 - 07 - 01 - 11 - 08

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3610

Como a Lotofácil tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 4  de fevereiro a partir das 20 horas, pelo concurso 3610. O valor da premiação está estimado em R$ 1,8 milhão.

Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

LOTERIAS

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2968, terça-feira (03/02): veja o rateio

A Mega-Sena realiza três sorteios semanais, terça, quinta e sábado, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

04/02/2026 08h22

Compartilhar
Confira o rateio da Mega-Sena

Confira o rateio da Mega-Sena Arquivo

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2968 da Mega-Sena na noite desta terça-feira, 3 de fevereiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 130 milhões.

Premiação

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 82 apostas ganhadoras, (R$ 52.559,29)
  • 4 acertos - 6.705 apostas ganhadoras, (R$ 1.059,53)

Confira o resultado da Mega-Sena de ontem!

Os números da Mega-Sena 2968 são:

  • 26 - 11 - 10 - 46 - 22 - 36

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 2970

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no quinta-feira, 5 de fevereiro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2970. O valor da premiação está estimado em R$ 144 milhões.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 5,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Prefeitura de Campo Grande teme "caos financeiro" com suspensão da taxa do lixo
Carnê do IPTU

/ 1 dia

Prefeitura de Campo Grande teme "caos financeiro" com suspensão da taxa do lixo

2

Governo prorroga pagamento de R$ 430 milhões a 2,7 mil credores
precatórios

/ 19 horas

Governo prorroga pagamento de R$ 430 milhões a 2,7 mil credores

3

Resultado da Quina de ontem, concurso 6943, segunda-feira (02/02): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6943, segunda-feira (02/02): veja o rateio

4

Prefeituras de MS deixam passar possíveis fraudes no Bolsa Família
PROGRAMA SOCIAL

/ 2 dias

Prefeituras de MS deixam passar possíveis fraudes no Bolsa Família

5

Escolas públicas da Capital ignoram mais de 600 denúncias de crimes e assédio e viram alvo do MP
TRANSPARÊNCIA

/ 22 horas

Escolas públicas da Capital ignoram mais de 600 denúncias de crimes e assédio e viram alvo do MP

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: O que muda para os servidores públicos com a Lei do Descongela?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Juliane Penteado: O que muda para os servidores públicos com a Lei do Descongela?
Cobrança judicial e Execução
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Cobrança judicial e Execução
Juliane Penteado: Guia rápido da aposentadoria integral no RPPS por doença ocupacional
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 23/01/2026

Juliane Penteado: Guia rápido da aposentadoria integral no RPPS por doença ocupacional
Leandro Provenzano: O Fim das Obras Inacabadas?
Exclusivo para Assinantes

/ 22/01/2026

Leandro Provenzano: O Fim das Obras Inacabadas?