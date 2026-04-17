Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1202, quinta-feira (16/04): veja o rateio

Confira o rateio da Dia de Sorte - Foto: Divulgação

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1202 da Dia de Sorte na noite desta quinta-feira, 16 de abril de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1 milhão.

Premiação

7 acertos - Não houve ganhadores

Não houve ganhadores 6 acertos - 37 apostas ganhadoras, (R$ 3.752,73)

37 apostas ganhadoras, (R$ 3.752,73) 5 acertos - 1.817 apostas ganhadoras, (R$ 25,00)

1.817 apostas ganhadoras, (R$ 25,00) 4 acertos - 22.585 apostas ganhadoras, (R$ 5,00)

Mês da Sorte

Novembro - 72.142 apostas ganhadoras, (R$ 2,50)

Confira o resultado da Dia de Sorte de ontem!

Os números da Dia de Sorte 1202 são:

09 - 31 - 28 - 26 - 05 - 08 - 11

Mês da sorte: 11 - novembro

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1203

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 18 de abril, a partir das 21 horas, pelo concurso 1203. O valor da premiação está estimado em R$ 1,7 milhão.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Assine o Correio do Estado