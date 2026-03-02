Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

LOTERIA

Resultado da Dupla-Sena de hoje, concurso 2931, segunda-feira (02/03)

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

Da Redação

Da Redação

02/03/2026 - 20h00
A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2931 da Dupla Sena na noite desta segunda-feira, 2 de março de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 3,2 milhões.

Confira o resultado da Dupla-Sena de hoje!

Os números da Dupla Sena 2931 são:

Primeiro sorteio: 34 - 45 - 14 - 40 - 23 - 31 

Segundo sorteio: 13 - 31 - 34 - 07 - 22 - 46

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2932

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 4 de março, a partir das 21 horas, pelo concurso 2932. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

LOTERIA

Resultado da Quina de hoje, concurso 6965, segunda-feira (02/03)

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

02/03/2026 20h00

Confira o resultado da Quina

Confira o resultado da Quina Foto: Arquivo

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6965 da Quina na noite desta segunda-feira, 2 de março de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 8,7 milhões.

Confira o resultado da Quina de hoje!

Os números da Quina 6965 são:

  • 26 - 74 - 68 - 07 - 12

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6966

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 3 de março, a partir das 21 horas, pelo concurso 6966. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

Balanço

Serasa: empréstimo consignado é utilizado por funcionários em 65% das empresas privadas

O uso do novo crédito é mais utilizado em empresas de grande porte e indústrias

02/03/2026 16h30

Opção de empréstimo desconta o valor diretamente da folha de pagamento

Opção de empréstimo desconta o valor diretamente da folha de pagamento FOTO: Marcelo Victor/Correio do Estado

O empréstimo consignado, nova modalidade privada de consignado, já é usado por grande parte dos funcionários de 65% das empresas privadas do Brasil. Os dados foram revelados pela Serasa Experian, após pesquisa com 500 empresas de diferentes portes e segmentos econômicos em todas as regiões do País. 

Segundo a pesquisa, apenas 27% dizem não ter registros de contratação desse tipo de empréstimo e outras 8% não souberam informar. 

Para o montante de 65%, que representa aproximadamente 365 da empresas entrevistadas e familiarizadas com o Crédito do Trabalhador, a contratação do crédito já foi realizado pelos trabalhadores. 

“O empréstimo consignado privado já deixou de ser apenas uma novidade regulatória, passando a ser utilizado, na prática, por uma parcela relevante das empresas que conhecem o modelo. À medida que esse uso se amplia e o crédito passa a integrar a rotina das companhias, inicia-se um período natural de adaptação, que exige ajustes operacionais, alinhamento de processos e mais integração com as instituições financeiras”, afirmou o CEO da SalaryFits, Délber Lage. 

A pesquisa mostrou ainda que a adoção do Crédito é maior conforme o porte da empresa também aumenta. Entre as companhias com mais de 1.000 funcionários, 79% registraram aquisição do empréstimo por parte dos colaboradores. O índice se mantém alto (74%) entre as empresas com 500 a 999 funcionários e entre aquelas com 200 a 499 funcionários (72%). 

Já entre as companhias que possuem entre 10 e 199 funcionários, a proporção é de 61%. Nas organizações com até 9 funcionários, o percentual cai para 34%. 

“Os números indicam que o uso do empréstimo consignado privado tende a se consolidar primeiro em estruturas empresariais maiores, onde a gestão de benefícios e de descontos em folha é mais recorrente e integrada aos processos internos”, comentou Lage. 

Por segmento

Analisando por segmento, a pesquisa mostrou que a maior incidência do uso do consignado privado vem da indústria, com 77% das empresas que conhecem o modelo registrando aquisição do crédito pelos funcionários. 

Na sequência, aparecem o setor de varejo (63%), serviços (62%) e o comércio atacadista (59%). 

Délber explicou que o uso mais expressivo do consignado no setor industrial pode estar ligado às características operacionais do próprio setor, já que possuem empresas de porte maior e pagamentos mais estruturados. 

“Outro ponto importante é que à medida que o modelo ganha escala, o uso de tecnologia amplia a integração entre empresas e instituições financeiras e tende a aumentar a concorrência entre ofertantes. Esse ambiente mais conectado pode favorecer condições mais competitivas e maior diversidade de opções para os trabalhadores”, concluiu. 

Mato Grosso do Sul

O crédito consignado voltado a trabalhadores com carteira assinada já movimentou R$ 1,5 bilhão em Mato Grosso do Sul até o dia 27 de janeiro deste ano.

Os dados, encaminhados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) ao Correio do Estado, mostram que a modalidade vem ganhando espaço no orçamento dos celetistas sul-mato-grossenses e se consolidando como uma das principais alternativas de financiamento pessoal no Estado.

O aumento do movimento acende um alerta para a alta do endividamento e da inadimplência do trabalhador. Conforme o MTE, ao todo, 137.553 trabalhadores foram beneficiados em Mato Grosso do Sul.

Nesse período, foram firmados 287.066 contratos, número que supera com folga o total de pessoas atendidas e indica que parte dos trabalhadores recorreu ao crédito mais de uma vez.

O valor médio dos empréstimos no Estado é de R$ 5.316,51, com prazo médio de pagamento de 24 parcelas, o que caracteriza um comprometimento de renda de médio prazo.

Considerando que o programa foi lançado em 21 de março de 2025, e que foram 209 dias úteis até 27 de janeiro deste ano, é possível afirmar que, em média, 658 trabalhadores aderiram ao empréstimo celetista diariamente. Ao considerarmos que no período foram 287.066 contratos, são 1,3 mil empréstimos por dia no Estado.

Para o economista Eugênio Pavão, o aumento na contratação de crédito consignado reflete o cenário econômico do País, com inflação persistente e perda de poder de compra.

“Na macroeconomia, temos a inflação, a valorização do dólar e os desafios da política fiscal. Na microeconomia, temos as questões de endividamento das famílias. Diante desse quadro, a possibilidade de empréstimo para os trabalhadores da iniciativa privada e pública se torna uma opção frente aos altos juros das modalidades de crédito existentes no mercado”.

Empréstimo consignado

O crédito consignado é um tipo de crédito cujo valor das parcelas é descontado diretamente na folha de pagamento ou benefício do solicitante. O desconto automático reduz a possibilidade de inadimplência, fazendo com que as instituições financeiras ofereçam juros mais baixos que os de um empréstimo pessoal. 

Para os aposentados, pensionistas e beneficiários do INSS, o governo definiu uma taxa máxima de juros de 1,85% ao mês na atualização de março de 2025. Além disso, a chamada margem consignável estabelece que os empréstimos consignados não podem ultrapassar 35% do salário líquido ou benefício. 

Os grupos que podem solicitar crédito consignado são:

  • Trabalhadores do setor privado no regime CLT;
  • Servidores públicos (ativos, inativos e pensionistas);
  • Militares das Forças Armadas (ativos, inativos e pensionistas);
  • Aposentados e pensionistas do INSS.
     

