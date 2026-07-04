Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2978, sexta-feira (03/07): veja o rateio

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2978 da Dupla Sena na noite desta sexta-feira, 3 de julho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 6 milhões.

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 6.670.435,17)

1 aposta ganhadora, (R$ 6.670.435,17) 5 acertos - 23 apostas ganhadoras, (R$ 5.481,80)

23 apostas ganhadoras, (R$ 5.481,80) 4 acertos - 1.051 apostas ganhadoras, (R$ 137,10)

1.051 apostas ganhadoras, (R$ 137,10) 3 acertos - 22.148 apostas ganhadoras, (R$ 3,25)

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos - Não houve ganhadores

Não houve ganhadores 5 acertos - 17 apostas ganhadoras, (R$ 6.674,90)

17 apostas ganhadoras, (R$ 6.674,90) 4 acertos - 1.206 apostas ganhadoras, (R$ 119,48)

1.206 apostas ganhadoras, (R$ 119,48) 3 acertos - 22.342 apostas ganhadoras, (R$ 3,22)

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 2978 são:

Primeiro sorteio

42 - 01 - 08 - 38 - 35 - 15

Segundo sorteio

50 - 23 - 24 - 06 - 41 - 46

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2979

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 6 de julho, a partir das 20 horas, pelo concurso 2979. O valor da premiação está estimado em R$ 150 mil.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

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