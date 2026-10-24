Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 3024, sexta-feira (23/10): veja o rateio

Movimentação

Com gasto médio de R$ 6,6 mil por viagem, turistas da pesca esportiva impulsionam negócios em Corumbá, enquanto presença feminina cresce 140% no segmento

O turismo em Mato Grosso do Sul já representa um dos pilares da economia, com cerca de R$ 4 bilhões em movimentação ou cerca de 4% do Produto Interno Bruto (PIB) estadual. Dentro desse setor, há um nicho quase que exclusivo para o Pantanal, com recorte para Corumbá, que é o da pesca esportiva. Nos dados mais recentes do Observatório do Turismo de Mato Grosso do Sul, o fluxo de turistas para MS cresceu 68% no período de cinco anos, muito acima do que ocorreu com Bonito, que registrou 30% de aumento no mesmo período.

Nesse contexto, as mulheres representam também um dos públicos que mais têm contribuído para incrementar a experiência de conhecer o Pantanal por meio do esporte da pesca.

Na grande maioria, esses turistas que escolhem a modalidade pesca-e-solte, majoritariamente praticada na Capital do Pantanal, também são os que têm o ticket médio mais alto na comparação com outras oportunidades do setor. O gasto de quem vai para a pesca esportiva é de R$ 6,6 mil por viagem, o que daria média de R$ 1.320 por dia. Em Bonito, que é em número absoluto o grande destino de Mato Grosso do Sul, o turista gasta cerca de R$ 931 por dia, ou R$ 4,6 mil por viagem.

Como a presença masculina ainda é massiva entre os visitantes, algo em torno de 79%, é com holofotes para as mulheres que o setor em Corumbá tem trabalhado para atrair mais pessoas e incrementar o movimento econômico da Região Pantaneira. É de Mato Grosso do Sul, por exemplo, o primeiro projeto nacional de repercussão no País e fora dele que promoveu a pesca esportiva feminina como gancho para diferenciar o destino.

Esse projeto, chamado de Anzol Rosa, vai acontecer entre o fim deste mês e o começo de novembro para movimentar 1,2 mil turistas de Brasil, Bolívia e Paraguai, além de dezenas de barcos-hotéis que ficam em Corumbá. Esse fluxo de mulheres na modalidade no Estado aumentou em 140% entre 2022 e a edição deste ano.

TENDÊNCIA

Todo o interesse pelo destino e o fortalecimento dessa tendência envolveu mobilização e promoções em grandes eventos do setor. Neste ano, o atrativo foi divulgado na principal feira da pesca esportiva do Brasil, em março.

O mesmo ocorreu em anos anteriores. Também houve ações ativas no 4º Fórum Nacional do Turismo da Pesca, que abordou neste ano o tema Ações e Estratégias para Atrair o Pescador Estrangeiro para Destinos de Pesca Brasileiros.

“É importante sempre estarmos presentes para manter nosso posicionamento de um dos líderes na Pesca Esportiva no País. É um espaço para o trade sul-mato-grossense negociar e apresentar novidades do segmento”, comentou o diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS), Bruno Wendling, via assessoria.

Empresária do setor e referência nacional na pesca esportiva, Joice Carla Santana Marques, proprietária da Joice Tur, em Corumbá, contribui para ampliar a visão sobre o mercado que a pesca esportiva movimenta. “Quem vem pescar no Pantanal não vai só para o rio. Ele se hospeda, consome nossa gastronomia, contrata piloteiro, compra equipamento, conhece a cidade e volta. A pesca esportiva é a porta de entrada de uma cadeia inteira do turismo em Mato Grosso do Sul, e cada temporada sustenta desde famílias ribeirinhas até diferentes empresas”.

Ela ainda acrescenta que Corumbá fica na vanguarda do setor porque atualmente abriga a maior frota de barcos-hotéis da América Latina, com mais de 25 embarcações que atendem da exigência mais luxuosa com a presença de artistas e famosos, a públicos que se adéquam a versões mais rústicas de embarcações. As viagens com as turistas e os turistas saem de Corumbá e navegam o Rio Paraguai acima até chegarem na divisa com Mato Grosso, no município de Poconé, onde fica a Serra do Amolar. Ou viajam rio abaixo até a região de Forte Coimbra, um ponto histórico e que foi decisivo na época da Guerra do Paraguai.

EXPERIÊNCIA

Por conta desse cenário que vem incentivando mulheres a praticarem a pesca esportiva e o aumento da demanda por atendimentos diferenciados e mais qualificados em embarcações, o destino Corumbá tem buscado aprimorar qualificações.

O Senac-MS, a Associação Corumbaense das Empresas Regionais de Turismo (Acert) e a Prefeitura de Corumbá, por meio da Fundação de Turismo do Pantanal, estão promovendo capacitações na área de gastronomia no município em novembro.

As turistas que já conheceram o destino reconhecem grande valor porque conseguem combinar natureza e experiências nesse tipo de viagem. “A história da pesca sempre foi uma coisa meio de homem, mas quando fui para o Rio Paraguai, eu acabei vendo muita mulher, além de famílias. É uma experiência marcante”, contou Lilia Maria Gouveia Bezerra, psicopedagoga.

“É uma experiência incrível porque a gente tira um tempo que é só para gente, em meio a natureza, com cenários lindos”, opinou Delari Maria Bottega, pedagoga.

O Ministério do Turismo vem apontando que o investimento na pesca esportiva tende a gerar muitos negócios. No País, uma estimativa aponta que há 8 milhões de pessoas praticantes da modalidade, gerando diretamente e indiretamente 200 mil empregos.

Em Mato Grosso do Sul, todo turista precisa estar licenciado com documentação de pesca, que é emitida pelo sistema Siriema, do Instituto de Meio Ambiente de MS (Imasul), ou seja, é feita também arrecadação estatal direta. O valor varia de pouco mais de R$ 83 a R$ 27, dependendo do prazo de validade da licença.

Conforme apurado, mais de 54 mil licenças já foram emitidas para pescadores amadores e esportivos no Estado ano passado. O Pantanal de Corumbá concentra a maior parte desta demanda.

* Colaborou Rodolfo César

