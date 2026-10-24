Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 3024, sexta-feira (23/10): veja o rateio

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3024 da Dupla Sena na noite desta sexta-feira, 23 de outubro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo.
Premiação - 1º Sorteio
- 6 acertos - Não houve ganhadores
- 5 acertos - 18 apostas ganhadoras (R$ 5.012,71);
- 4 acertos - 812 apostas ganhadoras (R$ 126,99);
- 3 acertos - 16.116 apostas ganhadoras (R$ 3,19).
Premiação - 2º Sorteio
- 6 acertos - Não houve ganhadores
- 5 acertos - 13 apostas ganhadoras (R$ 6.246,61);
- 4 acertos - 836 apostas ganhadoras (R$ 123,34);
- 3 acertos - 17.127 apostas ganhadoras (R$ 3,01).
Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!
Os números da Dupla Sena 3024 são:
Primeiro sorteio
- 11 - 18 - 19 - 40 - 42 - 44
Segundo sorteio
- 04 - 07 - 16 - 18 - 24 - 39
O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.
Próximo sorteio: Dupla Sena 3025
Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 26 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 3025. O valor da premiação o valor da premiação está estimado em R$ 9 milhões.
Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.
O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.
Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.
O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.
É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.
Como jogar na Dupla-Sena
A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).
O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.
Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.
Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.
O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.
É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.
Probabilidades
A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.
Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.
Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.