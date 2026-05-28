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LOTERIAS

Resultado da Loteria Federal 06069-0 de ontem, quarta-feira (27/05): veja o rateio

A Loteria Federal é a modalidade mais tradicional das loterias da Caixa, com sorteios realizados às quartas e sábados; veja números sorteados

Da Redação

Da Redação

28/05/2026 - 08h03
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A Caixa Econômica Federal realizou a extração 06069-0 da Loteria Federal na noite desta quarta-feira, 27 de maio de 2026, a partir das 21h (de Brasília). O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo.

  • 5º prêmio: São Bernardo do Campo/SP - R$ 20.503,00
  • 4º prêmio: Belo Horizonte/MG -  R$ 25.000,00
  • 3º prêmio: Campinas/SP -  R$ 30.000,00
  • 2º prêmio: Juiz de Fora/MG -  R$ 35.000,00
  • 1º Prêmio: João Monlevade/MS -  R$ 500.000,00

Resultado da extração 06069-0:

5º prêmio: 64008

4º prêmio: 32454

3º prêmio: 22862

2º prêmio: 40524

1º prêmio: 74090

O sorteio da Loteria Federal é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Como jogar na Loteria Federal

Os sorteios da Loteria Federal são realizados às quartas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

Para apostar na Loteria Federal você escolher o bilhete exposto na casa lotérica ou adquiri-lo com um ambulante lotérico credenciado. Você escolhe o número impresso no bilhete que quer concorrer, conforme disponibilização no momento da compra.

Cada bilhete contém 10 frações e pode ser adquirido inteiro ou em partes. O valor do prêmio é proporcional à quantidade de frações que você adquirir.

Com a Loteria Federal, são diversas as chances de ganhar. Você ganha acertando:

  • Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais;
  • A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
  • Bilhetes cujos números correspondam à aproximação imediatamente anterior e posterior ao número sorteado para o 1º prêmio;
  • Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a umas das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 (três) dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excetuando-se os premiados pela aproximação anterior e posterior;
  • A unidade do primeiro prêmio.

Premiação

Você pode receber o prêmio em qualquer lotérica ou nas agências da Caixa.

Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento deve ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e do bilhete (ou fração) original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de sua apresentação em Agência da Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 358, quarta-feira (27/05): veja o rateio

A + Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas e sábados, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

28/05/2026 08h15

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Confira o rateio da +Milionária

Confira o rateio da +Milionária Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 358 da + Milionária na noite desta quarta-feira, 27 de maio de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 44 milhões.

Premiação

  • 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador
  • 5 acertos + 2 trevos - 1 aposta ganhadora, (R$ 224.136,07)
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 9 apostas ganhadoras, (R$ 11.068,45)
  • 4 acertos + 2 trevos - 59 apostas ganhadoras, (R$ 1.809,00)
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 944 apostas ganhadoras, (R$ 113,06)
  • 3 acertos + 2 trevos - 1002 apostas ganhadoras, (R$ 50,00)
  • 3 acertos + 1 trevo - 9710 apostas ganhadoras, (R$ 24,00)
  • 2 acertos + 2 trevos - 7985 apostas ganhadoras, (R$ 12,00)
  • 2 acertos + 1 trevo - 73635 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)

Confira o resultado da + Milionária de ontem!

Os números da + Milionária 358 são:

  • 42 - 12 - 06 - 22 - 01 - 18 
  • Trevos sorteados: 5 - 6

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 359

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 30 de maio, a partir das 20 horas, pelo concurso 359. O valor da premiação está estimado em R$ 45 milhões.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

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LOTERIAS

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2962, quarta-feira (27/05): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

28/05/2026 08h15

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Confira o rateio da Dupla-Sena

Confira o rateio da Dupla-Sena Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2962 da Dupla Sena na noite desta quarta-feira, 27 de maio de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1 milhão.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 17 apostas ganhadoras, (R$ 2.689,33)
  • 4 acertos - 655 apostas ganhadoras, (R$ 79,77)
  • 3 acertos - 8.855 apostas ganhadoras, (R$ 2,95)

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 3 apostas ganhadoras, (R$ 13.715,56)
  • 4 acertos - 378 apostas ganhadoras, (R$ 138,22)
  • 3 acertos - 7.972 apostas ganhadoras, (R$ 3,27)

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 2962 são:

Primeiro sorteio

  • 38 - 43 - 45 - 48 - 24 - 17

Segundo sorteio

  • 38 - 48 - 34 - 16 - 05 - 36 

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

 

Próximo sorteio: Dupla Sena 2963

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 29 de abril, a partir das 21 horas, pelo concurso 2963. O valor da premiação está estimado em R$ 1,8  milhão.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

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