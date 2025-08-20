Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Loterias

Resultado da Loteria Federal 5993-5 de hoje, quarta-feira (20/08)

Com a Loteria Federal, são diversas as chances de ganhar e prêmio varia

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

20/08/2025 - 18h09
A Caixa Econômica Federal sorteou as frações do concurso 5993-5 da Loteria Federal na noite desta quarta-feira (20) no Espaço da Sorte, em são Paulo.

Confira o resultado do concurso 5993-5: 

  • 1º Bilhete| 012023
  • 2º Bilhete| 025817
  • 3º Bilhete| 011130
  • 4º Bilhete| 044794
  • 5º Bilhete| 058695

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

O resultado completo, com locais e valores que cada acertador irá receber, será disponibilizado no site da Caixa Econômica Federal.

Os sorteios são transmitidos ao vivo pelo canal do Youtube da Caixa.

Como jogar na Loteria Federal

Os sorteios da Loteria Federal são realizados às quartas e sábados, sempre às 18h (horário de MS).

Para apostar na Loteria Federal você escolher o bilhete exposto na casa lotérica ou adquiri-lo com um ambulante lotérico credenciado. Você escolhe o número impresso no bilhete que quer concorrer, conforme disponibilização no momento da compra.

Cada bilhete contém 10 frações e pode ser adquirido inteiro ou em partes. O valor do prêmio é proporcional à quantidade de frações que você adquirir.

Com a Loteria Federal, são diversas as chances de ganhar. Você ganha acertando:

  • Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais;
  • A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
  • Bilhetes cujos números correspondam à aproximação imediatamente anterior e posterior ao número sorteado para o 1º prêmio;
  • Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a umas das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 (três) dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excetuando-se os premiados pela aproximação anterior e posterior;
  • A unidade do primeiro prêmio.

Premiação

Você pode receber o prêmio em qualquer lotérica ou nas agências da Caixa.

Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento deve ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e do bilhete (ou fração) original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de sua apresentação em Agência da Caixa.

Loterias

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 278, quarta-feira (20/08)

A + Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas e sábados, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

20/08/2025 19h03

Confira o resultado da +Milionária

Confira o resultado da +Milionária Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 278 da + Milionária na noite desta quarta-feira, 20 de agosto de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 145 milhões.

Confira o resultado da + Milionária de hoje!

Os números da + Milionária 278 são:

  • 18 - 38 - 04 - 49 - 36 - 45
  • Trevos sorteados:  3 - 2

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 279

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 20 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 279. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Economia

Cesta básica de Campo Grande cai em julho, mas ainda é a sexta mais cara do País

Na Capital, dos 13 produtos que compõem a cesta básica, nove apresentaram diminuição nos preços

20/08/2025 16h15

Batata foi o item que apresentou maior redução no preço em julho

Batata foi o item que apresentou maior redução no preço em julho Foto: Paulo Ribas

A cesta básica fechou o mês de julho custando R$ 775,76 em Campo Grande, uma queda de 2,18% em comparação com o mês de junho, quando o valor foi de R$ 793,02. Mesmo com a queda, a cesta básica de Campo Grande é a sexta mais cara entre as capitais do País.

Os dados são da pesquisa de preços divulgada nesta quarta-feira (20) pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

Considerando apenas o mês de julho, Campo Grande teve a quarta maior queda nos preços, atrás apenas de Florianópolis (-2,64%), Curitiba (-2,40%) e Rio de Janeiro (-2,33).

Na Capital, dos 13 produtos que compõem a cesta básica, nove apresentaram diminuição nos preços.

A maior queda foi registrada no preço da batata, de -28,52%, seguida por banana (-4,10%), arroz
agulhinha (-4,09%), açúcar cristal (-3,69%), café em pó (-2,95%), leite integral (-1,52%).

Também houve retração nos preços do feijão carioquinha (-1,16%), manteiga (-0,73%) e carne bovina de primeira (-0,73%).

Já os aumentos foram registrados nos preços na farinha de trigo (0,15%), tomate (0,37%), pão francês (0,97%) e óleo de soja (2,96%).

Comprometimento

A jornada de trabalho necessária para comprar uma cesta básica na Capital foi de 112 horas e 26 minutos em julho, redução de duas horas e meia na jornada em comparação ao mês de junho.

Na comparação com julho de 2024, cuja jornada registrou 114 horas e 50 minutos, o resultado foi de redução em duas horas e 24 minutos.

Considerando o salário mínimo líquido, de R$ 1.518,00, após o desconto de 7,5% da Previdência Social, o mesmo trabalhador precisou comprometer, em julho de 2025, 55,25% da renda para adquirir a cesta.

Em junho de 2025, esse percentual correspondeu a 56,48% da renda líquida e, em julho de 2024, a 56,43%

No primeiro semestre, a cesta básica acumula variação de 0,70%. Considerando os últimos 12 meses, a variação é de 5,26%.

Batata foi o item que apresentou maior redução no preço em julho

