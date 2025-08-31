Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Loterias

Resultado da Loteria Federal 5996-0 de ontem, sábado (30/08): veja o rateio

Com a Loteria Federal, são diversas as chances de ganhar e prêmio varia

Da Redação

Da Redação

31/08/2025 - 07h10
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Caixa Econômica Federal sorteou as frações do concurso 5996-0 da Loteria Federal na noite deste sábado (30) no Espaço da Sorte, em São Paulo. Em ordem, os bilhetes vencedores são de:

  1. São Paulo (SP) - R$ 500.000,00
  2. Cândido Mendes (MA) - R$ 35.000,00
  3. Rio de Janeiro (RJ) -  R$ 30.000,00
  4. Florianópolis (SC) - R$ 25.000,00
  5. Pirapora do Bom Jesus (SP) - R$ 20.503,00

Confira o resultado do concurso 5996-0: 

  • 1º Bilhete| 79032
  • 2º Bilhete| 14705
  • 3º Bilhete| 74532
  • 4º Bilhete| 60291
  • 5º Bilhete| 14599

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

O resultado completo, com locais e valores que cada acertador irá receber, será disponibilizado no site da Caixa Econômica Federal.

Os sorteios são transmitidos ao vivo pelo canal do Youtube da Caixa.

Como jogar na Loteria Federal

Os sorteios da Loteria Federal são realizados às quartas e sábados, sempre às 18h (horário de MS).

Para apostar na Loteria Federal você escolher o bilhete exposto na casa lotérica ou adquiri-lo com um ambulante lotérico credenciado. Você escolhe o número impresso no bilhete que quer concorrer, conforme disponibilização no momento da compra.

Cada bilhete contém 10 frações e pode ser adquirido inteiro ou em partes. O valor do prêmio é proporcional à quantidade de frações que você adquirir.

Com a Loteria Federal, são diversas as chances de ganhar. Você ganha acertando:

  • Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais;
  • A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
  • Bilhetes cujos números correspondam à aproximação imediatamente anterior e posterior ao número sorteado para o 1º prêmio;
  • Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a umas das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 (três) dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excetuando-se os premiados pela aproximação anterior e posterior;
  • A unidade do primeiro prêmio.

Premiação

Você pode receber o prêmio em qualquer lotérica ou nas agências da Caixa.

Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento deve ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e do bilhete (ou fração) original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de sua apresentação em Agência da Caixa.

Assine o Correio do Estado

Loterias

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1109, sábado (30/08): veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

31/08/2025 07h03

Compartilhar
Confira o rateio do Dia de Sorte sorteado no sábado (30)

Confira o rateio do Dia de Sorte sorteado no sábado (30) Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1109 da Dia de Sorte na noite deste sábado, 30 de agosto de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,2 milhão. O prêmio acumulou para R$ 1,7 milhão! 

Confira o rateio do Dia de Sorte de ontem:

Os números da Dia de Sorte 1109 são:

  • 11 - 28 - 06 - 15 - 03 - 29 - 19
  • Mês da sorte: Mês da sorte: 10 - Outubro

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1110

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na  terça-feira, 2 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 1110. O valor da premiação está estimado em R$ 1,7 milhão.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 2,50.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Assine o Correio do Estado

Loterias

Resultado da Quina de ontem, concurso 6814, sábado (30/08): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

31/08/2025 07h00

Compartilhar
Confira o rateio da Quina deste sábado (30)

Confira o rateio da Quina deste sábado (30) Foto: Arquivo

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6814 da Quina na noite deste sábado, 30 de agosto de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2 milhões. Nenhuma aposta saiu vencedora e o prêmio acumulou para R$ 9 milhões.

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 6814 são:

  • 36 - 42 - 80 - 12 - 38

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6815

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 1° de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 6814. O valor da premiação está estimado em R$ 9 milhões.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Sertanejo ligado ao tráfico de armas e drogas é executado em Campo Grande
CAPITAL

/ 22 horas

Sertanejo ligado ao tráfico de armas e drogas é executado em Campo Grande

2

Resultado da Loteria Federal 5996-0 de hoje, sábado (30/08)
loteria

/ 15 horas

Resultado da Loteria Federal 5996-0 de hoje, sábado (30/08)

3

Herdeiros conseguem R$ 30 mil dois anos após morte de vítima a facadas em MS
INTERIOR

/ 16 horas

Herdeiros conseguem R$ 30 mil dois anos após morte de vítima a facadas em MS

4

Após 100 dias internados, mãe e filho recebem alta no mesmo dia
"Foi um milagre"

/ 1 dia

Após 100 dias internados, mãe e filho recebem alta no mesmo dia

5

Envolvido em escândalo no TJMS é dono de 396 veículos e 4 aviões
ultima ratio

/ 19 horas

Envolvido em escândalo no TJMS é dono de 396 veículos e 4 aviões

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Como fica a aposentadoria especial do médico servidor público?
Exclusivo para assinantes

/ 2 dias

Juliane Penteado: Como fica a aposentadoria especial do médico servidor público?
Sem concurso e sem garantias: a realidade dos professores temporários em MS
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Sem concurso e sem garantias: a realidade dos professores temporários em MS
A Tempestade Perfeita: Banco do Brasil é o sinal fraco
Exclusivo para assinantes

/ 5 dias

A Tempestade Perfeita: Banco do Brasil é o sinal fraco
Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 22/08/2025

Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor