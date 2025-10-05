Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Loterias

Resultado da Loteria Federal 6006-2 de ontem, sábado (04/10): veja o rateio

A Loteria Federal é a modalidade mais tradicional das loterias da Caixa, com sorteios realizados às quartas e sábados; veja números sorteados

DA REDAÇÃO

DA REDAÇÃO

05/10/2025 - 08h45
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou a extração 6006-2 da Loteria Federal na noite deste sábado, 04 de outubro de 2025, a partir das 19h (de Brasília). O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Resultado da extração 6006-2 :

5º prêmio: 91017

4º prêmio: 41273

3º prêmio: 21782

2º prêmio: 82593

1º prêmio: 21844

O sorteio da Loteria Federal é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Veja o resultado das apostas ganhadoras:

Como jogar na Loteria Federal

Os sorteios da Loteria Federal são realizados às quartas e sábados, sempre às 18h (horário de MS).

Para apostar na Loteria Federal você escolher o bilhete exposto na casa lotérica ou adquiri-lo com um ambulante lotérico credenciado. Você escolhe o número impresso no bilhete que quer concorrer, conforme disponibilização no momento da compra.

Cada bilhete contém 10 frações e pode ser adquirido inteiro ou em partes. O valor do prêmio é proporcional à quantidade de frações que você adquirir.

Com a Loteria Federal, são diversas as chances de ganhar. Você ganha acertando:

  • Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais;
  • A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
  • Bilhetes cujos números correspondam à aproximação imediatamente anterior e posterior ao número sorteado para o 1º prêmio;
  • Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a umas das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 (três) dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excetuando-se os premiados pela aproximação anterior e posterior;
  • A unidade do primeiro prêmio.

Premiação

Você pode receber o prêmio em qualquer lotérica ou nas agências da Caixa.

Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento deve ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e do bilhete (ou fração) original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de sua apresentação em Agência da Caixa.

Assine o Correio do Estado

Loterias

Resultado do Dia de Sorte de ontem, concurso 1124, sábado (04/10): veja o rateio

O Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja

05/10/2025 08h15

Compartilhar

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1124 da Dia de Sorte na noite deste sábado, 04 de outubro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). Prêmio de R$ 600 mil.

Confira os detalhes das apostas ganhadoras:

7 acertos
Não houve ganhadores

6 acertos
45 apostas ganhadoras, R$ 2.621,88

5 acertos
1.653 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos
20.909 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Confira o resultado da Dia de Sorte 1124:

31 - 02 - 28 - 27 - 30 - 24 - 18

Mês da sorte: 07 

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1125

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 07 de outubro, a partir das 20h, pelo concurso 1125.

O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 2,50.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Assine o Correio do Estado

Loterias

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2923, sábado (04/10): veja o rateio

A Mega-Sena realiza três sorteios semanais, terça, quinta e sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso.

05/10/2025 08h00

Compartilhar

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2923 da Mega-Sena na noite deste sábado, 04 de outubro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). 

Confira os detalhes das apostas ganhadoras:

6 acertos
Não houve ganhadores

5 acertos
29 apostas ganhadoras, R$ 63.029,43

4 acertos
2.749 apostas ganhadoras, R$ 1.096,01

Ao todo, 49 apostas de Mato Grosso do Sul ganharam prêmios na Mega Sena, sendo uma de R$63.029,43, uma de R$126.058,80 e outras 47 de R$1.096,00 cada.

Confira o resultado da Mega-Sena 2923:

39 - 56 - 55 - 32 - 18 - 27

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 2924

Como a Mega-Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 07 de outubro, a partir das 20h, pelo concurso 2924.

O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 5,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

Assine o Correio do Estado 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Com direito a cochilo no carro, mais de mil fãs esperam pela inauguração da Sephora, em Campo Grande
Inauguração

/ 1 dia

Com direito a cochilo no carro, mais de mil fãs esperam pela inauguração da Sephora, em Campo Grande

2

Resultado da Loteria Federal 6006-2 de hoje, sábado (04/10)
Loterias

/ 18 horas

Resultado da Loteria Federal 6006-2 de hoje, sábado (04/10)

3

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1124, sábado (04/10)
Loterias

/ 17 horas

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1124, sábado (04/10)

4

Resultado da Quina de hoje, concurso 6844, sábado (04/10)
Loterias

/ 17 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6844, sábado (04/10)

5

Após ativação de megafábrica de celulose, plantas aquáticas invadem lago
coincidência?

/ 1 dia

Após ativação de megafábrica de celulose, plantas aquáticas invadem lago

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 2 dias

Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito

Mercado de Trabalho: Informais tem alta na renda três vezes maior que a de CLT
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Mercado de Trabalho: Informais tem alta na renda três vezes maior que a de CLT
Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 26/09/2025

Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você