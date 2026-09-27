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LOTERIAS

Resultado da Loteria Federal 6104-2 de hoje, domingo (27/09): veja o rateio

A Loteria Federal é a modalidade mais tradicional das loterias da Caixa, com sorteios realizados às quartas e domingos; veja números sorteados

DA REDAÇÃO

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27/09/2026 - 13h58
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A Caixa Econômica Federal realizou a extração 6104-2 da Loteria Federal na manhã deste domingo, 27 de setembro de 2026, a partir das 11h (de Brasília). O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo.

  • 5º prêmio: Divinópolis/MG - R$ 17.339,00
  • 4º prêmio: São José dos Campos/SP - R$20.000,00
  • 3º prêmio: Brejo Santo/CE - R$30.000,00
  • 2º prêmio: São José do Rio Preto/SP - R$ 40.000,00
  • 1º Prêmio: Brasília/DF - R$ 1.350.000,00

Resultado da extração 6104-2:

5º prêmio: 07802

4º prêmio: 40449

3º prêmio: 20563

2º prêmio: 03557

1º prêmio: 59074

O sorteio da Loteria Federal é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Como jogar na Loteria Federal

Os sorteios da Loteria Federal são realizados às quartas, às 19h e aos domingos, às 10h (horário de MS).

Para apostar na Loteria Federal você escolher o bilhete exposto na casa lotérica ou adquiri-lo com um ambulante lotérico credenciado. Você escolhe o número impresso no bilhete que quer concorrer, conforme disponibilização no momento da compra.

Cada bilhete contém 10 frações e pode ser adquirido inteiro ou em partes. O valor do prêmio é proporcional à quantidade de frações que você adquirir.

Com a Loteria Federal, são diversas as chances de ganhar. Você ganha acertando:

  • Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais;
  • A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
  • Bilhetes cujos números correspondam à aproximação imediatamente anterior e posterior ao número sorteado para o 1º prêmio;
  • Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a umas das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 (três) dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excetuando-se os premiados pela aproximação anterior e posterior;
  • A unidade do primeiro prêmio.

Premiação

Você pode receber o prêmio em qualquer lotérica ou nas agências da Caixa.

Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento deve ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e do bilhete (ou fração) original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de sua apresentação em Agência da Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da Timemania de hoje, concurso 2447, domingo (27/09): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso.

27/09/2026 13h42

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Confira o resultado da Timemania

Confira o resultado da Timemania Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2447 da Timemania na manhã deste domingo, 27 de setembro de 2026. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$16,5 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores;
  • 6 acertos - 4 apostas ganhadoras, (R$ 35.641,27 cada); 
  • 5 acertos - 209 apostas ganhadoras, (R$ 974,47 cada); 
  • 4 acertos - 3.346 apostas ganhadoras, (R$ 10,50 cada); 
  • 3 acertos - 28.736 apostas ganhadoras, (R$ 3,50 cada). 

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2447 são:

  • 10 - 25 - 20 - 30 - 34 - 01 - 33
  • Time do Coração: São Paulo (SP)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2448

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 29 de setembro, a partir das 10 horas, pelo concurso 2448. O valor da premiação está estimado em R$16,8 milhões.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3790, domingo (27/09): veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana; veja números sorteados

27/09/2026 13h34

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Confira o resultado da Lotofácil

Confira o resultado da Lotofácil Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3790 da Lotofácil na manhã deste domingo, 27 de setembro de 2026, a partir das 11h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$7 milhões.

Premiação

  • 15 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 6.473.807,39); 
  • 14 acertos - 423 apostas ganhadoras, (R$ 2.094,06 cada); 
  • 13 acertos - 14642 apostas ganhadoras, (R$ 35,00 cada);
  • 12 acertos - 176691 apostas ganhadoras, (R$ 14,00 cada); 
  • 11 acertos - 928640 apostas ganhadoras, (R$ 7,00 cada). 

Confira o resultado da Lotofácil de ontem!

Os números da Lotofácil 3790 são:

  • 25 - 20 - 07 - 06 - 14 - 16 - 04 -21 - 01 - 17 - 15 - 05 - 03 - 09 -11

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3791

O próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 28 de setembro, a partir das 10 horas, pelo concurso 3791. O valor da premiação está estimado em R$2 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas e sextas-feiras, às 20h e aos domingos, às 10h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

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