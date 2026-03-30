Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

LOTERIA

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3649, segunda-feira (30/03)

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

Da Redação

Da Redação

30/03/2026 - 20h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3649 da Lotofácil na noite desta segunda-feira, 30 de março de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 5 milhões.

Os números da Lotofácil 3649 são:

  • 11 - 06 - 17 - 14 - 20 - 09 - 12 - 13 - 08 - 24 - 18 - 15 - 10 - 21 - 25

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3650

Como a Lotofácil tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 31 de março, a partir das 21 horas, pelo concurso 3650. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado 

LOTERIA

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2906, segunda-feira (30/03)

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

30/03/2026 20h04

Compartilhar
Confira o concurso da Lotomania

Confira o concurso da Lotomania Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2906 da Lotomania na noite desta segunda-feira, 30 de março de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 10 milhões.

Confira o resultado da Lotomania de hoje!

Os números da Lotomania 2906 são:

  • 12 - 43 - 26 - 02 - 04 - 11 - 45 - 10 - 74 - 37 - 54 - 76 - 19 - 31 - 00 - 06 - 79 - 73 - 91 - 97 

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2907

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 1 de abril, a partir das 21 horas, pelo concurso 2907. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

Assine o Correio do Estado

Confira

Diesel lidera: saiba como garantir os benefícios fiscais oferecidos pelo Estado

Veja se você tem direito às concessões realizadas nesta segunda-feira

30/03/2026 16h45

Compartilhar

Arquivo / Marcelo Victor - Correio do Estado

Continue Lendo...

O Governo de Mato Grosso do Sul prorrogou nesta segunda-feira (30) uma série de benefícios fiscais, reduziu tributos e isentou impostos dos setores de agronegócio, indústria, comércio, saúde, transporte e energia, destaque para a redução do diesel, uma das mais comentadas. A lista conta com 77 benefícios. 

Cabe destacar que o preço do biodiesel está nas alturas, afetado pela guerra no Oriente Médio, e acordo com pesquisa realizada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o preço médio do diesel comum é de R$ 7,11, variação entre R$ 6,59 e R$ 7,89.

De modo geral, o Estado pretende deixar de arrecadar R$ 60 milhões em dois meses, reduzindo o preço do diesel para aliviar o bolso de consumidores e empresários.

“A gente tende a dar o benefício por dois meses, por mais que isso também impacte na nossa receita, mas num momento onde a pressão sobre o valor do diesel é muito grande, nós chegamos a bater hoje 150 dólares o barril de petróleo, fora, uma guerra completamente fora do nosso alcance ou capacidade de interferência. Mas a consequência prática aqui é o diesel subindo na bomba. Então, a gente tende a dar esses dois meses de redução”, detalhou o governador de MS, Eduardo Riedel, em coletiva de imprensa. 

Como acessar? 

1Identifique o benefício do seu setor de atividade (use este guia para localizar os incentivos disponíveis para sua atividade econômica). 

2 - Verifique a fundamentação legal correspondente - para cada benefício está indicada a norma e o artigo específico (Regulamento do ICMS, decreto). 

3 - Confirme os requisitos - nos casos em que já esteja indicado que o benefício é "autoaplicável" não há necessidade de solução, basta que a operação realizada se enquadre na situação ou condição prevista na normal legal.

Nos casos em que esteja indicado que o benefício é "condicionado", verifique se há necessidade de solicitação à Sefaz. Se não houver, basta proceder conforme indicado (atender as obrigações acessórias).

Caso seja necessário autorizar autorização, acesse a página da Sefaz aqui, onde estão disponibilizadas as cartas de serviço, e verifique as orientações na Carta correspondente ao benefício que pretende solicitar. Caso reste alguma dúvida, solicite auxílio à Sefaz por aqui!

4 - Consulte seu contador ou assessor tributário - Solicite orientações sobre a emissão dos documentos fiscais para atendimento das obrigações acessórias.

O aproveitamento dos benefícios fiscais depende do atendimento dos requisitos, da correta emissão dos documentos fiscais e registro na Escrituração Fiscal Digital. 

Minha empresa pode acumular mais de um benefício?

 - Sim, desde que cada benefício tenha base legal e que não haja vedação vedação específica Consulte um contador ou a Sefaz/MS para análise específica do seu caso. 

Vale para empresas do Simples Nacional?

- Se aplicam a todas as empresas, desde que não haja vedação específica na norma legal, independente do regime tributário. Há beneficios específicos para empresas do Simples nacional, como isenção no fornecimento de informações. Verifique com a Sefaz. 

Como saber se meu produto se enquadra na lista? 

Os benefícios vinculados a produtos indicam o NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) da mercadoria beneficiada. Consulte o seu contador sobre o enquadramento do seu produto na tabela de classificação NCM. -Clique aqui para descobrir o código NCM de uma mercadoria. 

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Governo condiciona concessão da hidrovia do Paraguai à proibição de dragagem no Pantanal
Privatização

/ 1 dia

Governo condiciona concessão da hidrovia do Paraguai à proibição de dragagem no Pantanal

2

Revendas declaram guerra ao cosumidor e reajustam a gasolina pela 4ª semana
CAMPO GRANDE

/ 2 dias

Revendas declaram guerra ao cosumidor e reajustam a gasolina pela 4ª semana

3

Celulose da 5ª megafábrica de MS pode ser escoada por hidrovia
estudos

/ 2 dias

Celulose da 5ª megafábrica de MS pode ser escoada por hidrovia

4

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2990, sábado (28/03): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2990, sábado (28/03): veja o rateio

5

Governo lança pacote que torna o estado o mais competitivo do Brasil
MS MANTEM ZERO ICMS

/ 17 horas

Governo lança pacote que torna o estado o mais competitivo do Brasil

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Aposentadorias concedidas após 2019 podem ter revisões previdenciárias
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Aposentadorias concedidas após 2019 podem ter revisões previdenciárias
Seguros: Doença do Trabalho gera Indenização por Acidente?
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Seguros: Doença do Trabalho gera Indenização por Acidente?
Rota para o Pacífico: Pesquisas Mapeiam Desafios e Oportunidades do Corredor Bioceânico para MS
Constantino

/ 21/03/2026

Rota para o Pacífico: Pesquisas Mapeiam Desafios e Oportunidades do Corredor Bioceânico para MS
O médico servidor e a aposentadoria especial
Juliane Penteado

/ 20/03/2026

O médico servidor e a aposentadoria especial