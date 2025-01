Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3282, terça-feira (31/12): veja o rateio

Economia

O turismo internacional no Brasil foi recorde em 2024. Dados divulgados pelo Ministério do Turismo dizem que mais 6,6 milhões de turistas visitaram o país em 2024, batendo a marca de 2018, antes da pandemia. O Brasil consolidou sua posição entre os destinos mais procurados do mundo.

O QUE ACONTECEU

Registro do maior número de turistas internacionais na história. 6.621.795 milhões de visitantes em 2024, superando o recorde de 2018 -6,62 milhões.

Consolidar o setor como força econômica. Investimentos em infraestrutura e melhorias na cadeia turística contribuíram para atrair mais estrangeiros.

Escritório da OMT e presença internacional. Presença em feiras e eventos internacionais, destacando a diversidade e hospitalidade brasileira. Em dezembro de 2023 foi inaugurado, no Rio de Janeiro (RJ), o primeiro Escritório da Organização Mundial do Turismo (OMT) nas Américas e no Caribe.

Campanhas integradas em parceria com vizinhos. Exemplo disse é a "Visit South America: um lugar, vários mundos", em parceria com países vizinhos.

O setor tem mostrado toda a capacidade e força para receber esses turistas que escolheram nossos destinos ao longo do ano e, com o apoio do Governo Federal, temos apostado em um trabalho de valorização cultural e promoção internacional da nossa imagem lá fora

Celso Sabino, ministro do Turismo, em comunicado oficial divulgado no site do Governo Federal.

META DE 8 MILHÕES ATÉ 2027

Nova meta de 8 milhões de turistas até 2027. Plano integrado pelo Programa de Aceleração do Turismo Internacional (PATI), tem Previsão de R$ 63,6 milhões em editais para novos voos, com 500 mil novos assentos e 7,48 milhões de assentos internacionais disponíveis no verão 2024/2025.

Aposta em eventos globais deve ajudar o Brasil a alcançar a nova marca: A COP30, em Belém, e a cúpula do BRICS, em Brasília, devem atrair milhares de visitantes em 2025.