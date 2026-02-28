Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

LOTERIAS

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3623, sexta-feira (27/02): veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

Da Redação

Da Redação

28/02/2026 - 08h10
A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3623 da Lotofácil na noite desta sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,8 milhão.

Premiação

  • 15 acertos - 4 apostas ganhadoras, (R$ 408.580,41)
  • 14 acertos - 364 apostas ganhadoras, (R$ 1.344,89)
  • 13 acertos - 10287 apostas ganhadoras, (R$ 35,00)
  • 12 acertos - 107171 apostas ganhadoras, (R$ 14,00)
  • 11 acertos - 546397 apostas ganhadoras, (R$ 7,000

Confira o resultado da Lotofácil de ontem!

Os números da Lotofácil 3623 são:

  • 20 - 11 - 22 - 09 - 16 - 19 - 13 - 04 - 12 - 24 - 06 - 10 - 07 - 02 - 14

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3630

Como a Lotofácil tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 02 de março, a partir das 21 horas, pelo concurso 3630. O valor da premiação está estimado em R$ 2 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

LOTERIAS

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2893, sexta-feira (27/02): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

28/02/2026 08h14

Confira o rateio da Lotomania

Confira o rateio da Lotomania Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2893 da Lotomania na noite desta sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 7 milhões.

Premiação

  • 20 acertos - Não houve acertador
  • 19 acertos - 3 apostas ganhadoras, (R$ 103.559,91)
  • 18 acertos - 81 apostas ganhadoras, (R$ 2.397,22)
  • 17 acertos - 657 apostas ganhadoras, (R$ 295,54)
  • 16 acertos - 3926 apostas ganhadoras, (R$ 49,45)
  • 15 acertos - 16773 apostas ganhadoras, (R$ 11,57)
  • 0 acertos - Não houve acertador

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2893 são:

  • 98 - 53 - 00 - 67 - 02 - 16 - 06 - 32 - 23 - 89 - 43 - 44 - 39 - 29 - 51 - 93 - 99 - 05 - 68 - 61

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2894

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 2 de março, a partir das 20 horas, pelo concurso 2894. O valor da premiação está estimado em R$ 8,2 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

LOTERIAS

Resultado da Quina de ontem, concurso 6963, sexta-feira (27/02): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

28/02/2026 08h12

Confira o rateio da Quina

Confira o rateio da Quina Foto: Arquivo

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6963 da Quina na noite desta sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2,7 milhões.

Premiação

  • 5 acertos - Não houve ganhadores
  • 4 acertos - 35 apostas ganhadoras, (R$ 9.860,48)
  • 3 acertos - 2.970 apostas ganhadoras, (R$ 110,66)
  • 2 acertos - 73.601 apostas ganhadoras, (R$ 4,46)

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 6963 são:

  • 29 - 06 - 74 - 19 - 62

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6965

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 28 de fevereiro, a partir das 20 horas, pelo concurso 6965. O valor da premiação está estimado em R$ 3,6 milhões.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

