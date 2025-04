Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2756, segunda-feira (07/04)

Pesquisa

Na média dos postos pesquisados no País, o etanol tinha paridade de 67,83% ante a gasolina no período, portanto favorável em comparação com o derivado do petróleo

Em Mato Grosso do Sul, abastecer com etanol é mais competitivo que optar pela gasolina, é o que aponta a pesquisa mais recente da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) compilada pelo AE-Taxas.

De acordo com o levantamento, os preços médios do etanol hidratado caíram em 12 Estados e no Distrito Federal, subiram em 6 e ficaram estáveis em 8 Estados na semana de 30 de março a 5 de abril. Nos postos pesquisados pela agência em todo o País, o preço médio do combustível caiu 0,93% na comparação com a semana anterior, para R$ 4,28 o litro.

Na média dos postos pesquisados no País, o etanol tinha paridade de 67,83% ante a gasolina no período, portanto favorável em comparação com o derivado do petróleo.

Executivos do setor observam que o etanol pode ser competitivo mesmo com paridade maior do que 70%, a depender do veículo em que o biocombustível é utilizado. Além de MS, o combustível também é mais vantajoso em Goiás (66,88%); Mato Grosso (63,71%); Mato Grosso do Sul (66,78%); Minas Gerais (69,76%); Paraná (67,92), e São Paulo (67,31%).

Em um dado comparativo, em abril do ano passado, abastecer um tanque de 60 litros custava em média R$ 3,61/ litro ou R$ 216. Neste ano, o mesmo recurso custa R$ 238, já que o etanol é comercializado em média a R$ 3,97/litro no estado. Do mesmo modo, há um ano, encher o tanque com gasolina comum equivalia a desembolsar R$ 339, preço que subiu para R$ 355 neste ano.

Em São Paulo, principal Estado produtor, consumidor e com mais postos avaliados, a cotação média recuou 0,24% no período, para R$ 4,16 o litro.

A maior queda porcentual na semana, de 5,45%, foi registrada em Goiás, onde o litro passou a R$ 4,16. A maior alta no período, na Bahia, foi de 1,08%, para R$ 4,70 o litro.

O preço mínimo registrado na semana para o etanol em um posto foi de R$ 3,46 o litro, em São Paulo. O maior preço, de R$ 6,49, foi observado em Pernambuco. Já o menor preço médio estadual, de R$ 3,95, foi registrado em Mato Grosso, enquanto o maior preço médio foi verificado no Amazonas, de R$ 5,48 o litro.

Histórico

Na mesma lógica, o Correio do Estado constatou que, entre maio de 2022 e maio de 2023, o tanque da gasolina comum barateou R$ 144 reais em Mato Grosso do Sul.

A baixa nos preços apareceu quando aplicada em um tanque médio de combustível, com capacidade para 60 litros, visto que os postos de Campo Grande contavam com o combustível em torno de R$ 4,95/litro à época.

Com a gasolina a R$7,35 no mesmo período, os custos para encher um tanque giravam em torno de R$441,57, ao passo que neste ano, os custos ficam em torno de R$ 294.

Entre 2021 e 2022, a gasolina havia encarecerido cerca de R$104 no estado.

De acordo com a empresa responsável por mapear os valores dos combustíveis no país, em abril de 2021, o sul-mato-grossense pagava em média, cerca de R$5,61 reais por litro de gasolina comum; em 2022,o aditivo custava em média R$7,35, acréscimo de 1,74 reais por litro de combustível.

Segundo a Agência Nacional de Petróleo, um tanque médio de gasolina suporta cerca de 60 litros de combustível, desta forma, encher o tanque em 2021 custava em média R$336,75 reais, enquanto no ano seguinte, o tanque cheio com gasolina comum em Mato Grosso do Sul custava em média R$441,57, acréscimo de 30% em relação ao período anterior.

No período, as pesquisas divulgadas pela pasta consideram preços de 87 postos de combustíveis espalhados por Campo Grande (42), Três Lagoas (12), Dourados (10), Corumbá (8), Coxim e Nova Andradina (6), Ponta Porã (3).

Os dados de abril de 2021, consideraram preços de 184 postos, sendo 145 de Campo Grande e 39 de Corumbá.

Assine o Correio do Estado