Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2892, quarta-feira (25/02): veja o rateio

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2892 da Lotomania na noite desta quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 6 milhões.

Premiação

20 acertos - Não houve acertador

Não houve acertador 19 acertos - 4 apostas ganhadoras, (R$ 68.463,77)

4 apostas ganhadoras, (R$ 68.463,77) 18 acertos - 62 apostas ganhadoras, (R$ 2.760,64)

62 apostas ganhadoras, (R$ 2.760,64) 17 acertos - 532 apostas ganhadoras, (R$ 321,72)

532 apostas ganhadoras, (R$ 321,72) 16 acertos - 3607 apostas ganhadoras, (R$ 47,45)

3607 apostas ganhadoras, (R$ 47,45) 15 acertos - 15316 apostas ganhadoras, (R$ 11,17)

15316 apostas ganhadoras, (R$ 11,17) 0 acertos - Não houve acertador

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2892 são:

09 - 13 - 42 - 75 - 28 - 64 - 40 - 59 - 70 - 66 - 45 - 80 - 57 - 61 - 48 - 78 - 77 - 76 - 92 - 32

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2893

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 27 de fevereiro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2893. O valor da premiação está estimado em R$ 7 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples.

O apostador marca entre 50 números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

