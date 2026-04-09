Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2909, quarta-feira (08/04): veja o rateio

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2909 da Lotomania na noite desta quarta-feira, 1 de abril de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 14 milhões.
Confira o resultado da Lotomania de ontem!
Premiação
- 20 acertos - Não houve acertador
- 19 acertos - 7 apostas ganhadoras, (R$ 59.900,77)
- 18 acertos - 147 apostas ganhadoras, (R$ 1.782,76)
- 17 acertos - 1278 apostas ganhadoras, (R$ 205,05)
- 16 acertos - 6545 apostas ganhadoras, (R$ 40,04)
- 15 acertos - 27697 apostas ganhadoras,(R$ 9,46)
- 0 acertos - Não houve acertador
Os números da Lotomania 2909 são:
- 73 - 10 - 87 - 93 - 21 - 45 - 40 - 12 - 77 - 55 - 70 - 14 - 91 - 18 - 69 - 15 - 23 - 31 - 06 - 47
O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.
Próximo sorteio: Lotomania 2910
Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 10 de abril, a partir das 20 horas, pelo concurso 2910. O valor da premiação está estimado em R$ 15,2 milhões.
Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.
A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples.
O apostador marca entre 50 números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.
Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.
Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.
Como jogar na Lotomania
Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).
O apostador marca entre 50 números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.
Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.
Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.
O preço da aposta é único e custa R$ 3,00.
Probabilidades
A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.
A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.
Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.