Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2930, sexta-feira (29/05): veja o rateio

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2930 da Lotomania na noite desta sexta-feira, 29 de maio de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1 milhão.

Confira o resultado da Lotomania de otnem!

Premiação

20 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 1.062.478,08)

1 aposta ganhadora, (R$ 1.062.478,08) 19 acertos - 29 apostas ganhadoras, (R$ 6.649,02)

29 apostas ganhadoras, (R$ 6.649,02) 18 acertos - 6052 apostas ganhadoras, (R$ 28,44)

6052 apostas ganhadoras, (R$ 28,44) 17 acertos - 1272 apostas ganhadoras, (R$ 94,74)

1272 apostas ganhadoras, (R$ 94,74) 16 acertos - 4342 apostas ganhadoras, (R$ 27,75)

4342 apostas ganhadoras, (R$ 27,75) 15 acertos - 14513 apostas ganhadoras, (R$ 8,30)

14513 apostas ganhadoras, (R$ 8,30) 0 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 96.410,79)

Os números da Lotomania 2930 são:

10 - 43 - 27 - 48 - 12 - 06 - 21 - 14 - 15 - 73 - 47 - 50 - 22 - 03 - 37 - 39 - 41 - 17 - 40 - 64

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2931

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 1 de junho, a partir das 20 horas, pelo concurso 2931. O valor da premiação está estaimado em R$ 500 mil.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples.

O apostador marca entre 50 números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 50 números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

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