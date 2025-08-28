Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

loteria

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2907, quinta-feira (28/08)

A Mega-Sena realiza três sorteios semanais, terça, quinta e sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

da redação

da redação

28/08/2025 - 19h14
A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2907 da Mega-Sena na noite desta quinta-feira, 28 de agosto de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 3,5 milhões.

Confira o resultado da Mega-Sena de hoje!

Os números da Mega-Sena 2907 são:

  • 30 - 52 - 33 - 42 - 56 - 44

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 2908

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 30 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 2908. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 5,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

loteria

Resultado da Timemania de hoje, concurso 2287, quinta-feira (28/08)

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

28/08/2025 19h03

Confira o resultado da Timemania

Confira o resultado da Timemania Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2287 da Timemania na noite desta quinta-feira, 28 de agosto de 2025. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2,3 milhões.

Confira o resultado da Timemania de hoje!

Os números da Timemania 2287 são:

  • 63 - 49 - 45 - 57 - 24 - 15 - 42
  • Time do Coração: Operário (PR)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2289

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 30 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 2289. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

LOTERIAS

Resultado da Loteria Federal 5995-1 de ontem, quarta-feira (27/08): veja o rateio

Com a Loteria Federal, são diversas as chances de ganhar e prêmio varia

28/08/2025 10h17

Confira os bilhetes premiados da Loteria Federal

Confira os bilhetes premiados da Loteria Federal Divulgação

A Caixa Econômica Federal sorteou as frações do concurso 5995-1 da Loteria Federal na noite deste quarta-feira (27) no Espaço da Sorte, em São Paulo. Em ordem, os bilhetes vencedores são de:

  1. Salvador (BA)
  2. Ribeirão Pires (SP)
  3. Recife (PE)
  4. Curitiba (PR)
  5. Americana (SP) 

Confira o resultado do concurso 5995-1: 

  • 1º Bilhete| 039932
  • 2º Bilhete| 081897
  • 3º Bilhete| 077035
  • 4º Bilhete| 090045
  • 5º Bilhete| 076445

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

O resultado completo, com locais e valores que cada acertador irá receber, será disponibilizado no site da Caixa Econômica Federal.

Os sorteios são transmitidos ao vivo pelo canal do Youtube da Caixa.

Como jogar na Loteria Federal

Os sorteios da Loteria Federal são realizados às quartas e sábados, sempre às 18h (horário de MS).

Para apostar na Loteria Federal você escolher o bilhete exposto na casa lotérica ou adquiri-lo com um ambulante lotérico credenciado. Você escolhe o número impresso no bilhete que quer concorrer, conforme disponibilização no momento da compra.

Cada bilhete contém 10 frações e pode ser adquirido inteiro ou em partes. O valor do prêmio é proporcional à quantidade de frações que você adquirir.

Com a Loteria Federal, são diversas as chances de ganhar. Você ganha acertando:

  • Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais;
  • A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
  • Bilhetes cujos números correspondam à aproximação imediatamente anterior e posterior ao número sorteado para o 1º prêmio;
  • Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a umas das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 (três) dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excetuando-se os premiados pela aproximação anterior e posterior;
  • A unidade do primeiro prêmio.

Premiação

Você pode receber o prêmio em qualquer lotérica ou nas agências da Caixa.

Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento deve ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e do bilhete (ou fração) original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de sua apresentação em Agência da Caixa.

