Economia

Loterias

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2947, quinta-feira (04/12)

A Mega-Sena realiza três sorteios semanais, terça, quinta e sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

Da Redação

Da Redação

04/12/2025 - 20h00
Continue lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2947 da Mega-Sena na noite desta quinta-feira, 4 de dezembro de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 8 milhões.

Confira o resultado da Mega-Sena de hoje!

Os números da Mega-Sena 2947 são:

  • 44 - 10 - 39 - 15 - 04 - 37 

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 2948

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 6 de dezembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2948. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 5,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

Fecomércio

Empresários voltam a ter confiança no comércio em Campo Grande

Mesmo com o valor de confiança superando o mês de outubro, grande parte dos empresários ainda classificam o cenário atual econômico com piora

04/12/2025 16h45

Empresário têm boas expectativas para o comércio em CG

Empresário têm boas expectativas para o comércio em CG FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Continue Lendo...

Segundo a pesquisa Índice de Confiança do Empresário do Comércio (ICEC), realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) indicou que, no mês de novembro, a confiança do empresário no comércio de Campo Grande voltou a crescer após um ano com índices de queda e baixas expectativas. 

Conforme o estudo, o valor atingido foi de 103,9 pontos, superando em 2% o resultado do mês anterior de 101,9 pontos, mantendo o indicador acima da linha dos 100 pontos, faixa considerada de otimismo. 

O resultado indica uma melhora gradual na percepção dos comerciantes da Capital, frente a seis meses de valores abaixo de 100 pontos. 

Empresário têm boas expectativas para o comércio em CGFonte: Fecomércio

Mesmo com o avanço do índice geral, os empresários ainda avaliam o momento com cautela. Com relação ao Índice de Condições Atuais (ICAEC), foram marcados 68,5 pontos, o que reflete pessimismo, especialmente no que diz respeito às Condições Atuais de Economia, que registraram apenas 45,8 pontos. 

Para 82,5% dos empresários entrevistados, houve uma piora nas condições atuais da economia brasileira (pouco ou muito) e 71,9% alegaram piora nas condições atuais do setor, que atingiu 65,4 pontos. 

Segundo a economista do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio MS (IPF/MS), Regiane Dedé de Oliveira, mesmo com esse cenário, o movimento de recuperação do índice geral demonstra que o varejo local mantém uma postura de resiliência. 

“O empresariado campo-grandense tem mostrado capacidade de adaptação diante das adversidades econômicas. Embora o momento atual ainda seja avaliado com cautela, a elevação do ICEC indica confiança de que o fim de ano poderá impulsionar o ritmo das vendas e melhorar o desempenho das empresas”, pontua.

O resultado positivo é sustentado pela Expectativas do Empresário (IEEC), que alcançou 137,4 pontos. 75,6% dos entrevistados disseram ter expectativa boa para o comércio e 62,8% esperam que a economia brasileira melhore (muito ou um pouco). 

As expectativas para o comércio registraram 137,7 pontos, e as expectativas para as próprias empresas atingiram 157,1 pontos, o melhor desempenho entre os subíndices. 

Isso mostra que grande parte dos empresários acredita que as condições econômicas e nas próprias empresas melhoram nos próximos meses. 

Economia

Trabalhadores do comércio e serviços em MS terão reajuste de até 11,6% no salário

O valor acordado entre o Fetracom e a classe patronal garante reajuste salarial acima do valor da inflação para 2026

04/12/2025 16h00

Piso salarial foi reajustado para a classe acima da inflação

Piso salarial foi reajustado para a classe acima da inflação FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Continue Lendo...

A Federação dos Trabalhadores no Comércio e Serviços de Mato Grosso do Sul (Fetracom/MS) assegurou um reajuste no salário dos trabalhadores no setor de comércio e serviços em vários municípios do Estado. 

O acordo foi realizado pela Federação em negociação com a classe patronal estadual, formada pelos grupos de empregadores e proprietários de empresas desse setor, em busca da valorização da categoria.

Serão contemplados os trabalhadores do comércio geral nos municípios de Água Clara, Alcinópolis, Antônio João, Aral Moreira, Bandeirantes, Brasilândia, Caarapó, Camapuã, Caracol, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corguinho, Coronel Sapucaia, Costa Rica, Coxim, Dois Irmãos do Buriti, Figueirão, Inocência, Japorã, Jaraguari, Jateí, Juti, Ladário, Paraíso das Águas, Paranhos, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, Rochedo, Santa Rita do Pardo, São Gabriel do Oeste, Selvíria, Sidrolândia, Sonora, Tacuru e Terenos.

Nesses municípios, o piso salarial foi reajustado de R$ 1.800 para R$ 1.960, o que representa um aumento de 8,89%, valor acima da inflação projetada para o próximo ano, de 4,17% Também foi acordado um reajuste de 7% para quem recebe acima do valor do piso.

Já no município de Aparecida do Taboado, o piso foi fixado em R$ 2.010, aumento de 11,67%, também com um reajuste de 7% para salários acima do piso. 

Representando os trabalhadores do setor, estiveram presentes na reunião o presidente da Fetracom, Douglas Rodrigues Silgueiro, o diretor financeiro Clodoaldo Fernandes Alves e o jurídico Rodolfo Lessa.

Representando a classe patronal, as negociações contaram com o gerente de Relações Sindicais da Fecomércio, Fernando Camilo, e o diretor Everaldo Leite Dias.

Segundo a direção da Federação, “o acordo reforça o protagonismo da federação na defesa dos direitos dos trabalhadores, garantindo não apenas recomposição salarial, mas também avanço real no poder de compra, especialmente em um cenário econômico ainda desafiador”. 

A entidade ainda informou que os pisos salariais dos trabalhadores de mercado ainda estão em fase de negociação, mas a expectativa é que o acordo avance em breve, assegurando “condições igualmente justas à categoria”. 


 

