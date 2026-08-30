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Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 3051, domingo (30/08): veja o rateio

A Mega-Sena realiza três sorteios semanais; veja quais os números sorteados no último concurso

DA REDAÇÃO

DA REDAÇÃO

30/08/2026 - 15h25
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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3051 da Mega-Sena deste domingo, 30 de agosto de 2026, a partir das 11h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$30 milhões.

Veja os detalhes das apostas ganhadoras:

6 acertos
Não houve ganhadores

5 acertos
35 apostas ganhadoras, R$ 55.635,04

4 acertos
2.706 apostas ganhadoras, R$ 1.186,14

Confira o resultado da Mega-Sena de hoje!

Os números da Mega-Sena 3051 são:

  •  11 - 21 - 15 - 20 - 48 - 38

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 3052

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 1° de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 3052. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

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LOTERIAS

Resultado da Quina de hoje, concurso 7105, domingo (30/08): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

30/08/2026 15h15

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 7105 da Quina na manhã deste domingo, 30 de agosto de 2026, a partir das 11h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$9 milhões.

Veja os detalhes das apostas ganhadoras:

5 acertos
Não houve ganhadores

4 acertos
29 apostas ganhadoras, R$ 15.453,39

3 acertos
3.288 apostas ganhadoras, R$ 129,80

2 acertos
85.085 apostas ganhadoras, R$ 5,01

Confira o resultado da Quina de hoje!

Os números da Quina 7105 são:

  •  41 - 33 - 02 - 78 - 48 

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 7105 

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 31 de agosto, a partir das 10 horas, pelo concurso 7105 . O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

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Resultado da Timemania de hoje, concurso 2435, domingo (30/08): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

30/08/2026 15h10

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2435 da Timemania na manhã deste domingo, 30 de agosto de 2026. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$11 milhões.

Veja os detalhes das apostas ganhadoras:

7 acertos
Não houve ganhadores

6 acertos
3 apostas ganhadoras, R$ 45.000,39

5 acertos
132 apostas ganhadoras, R$ 1.461,05

4 acertos
2.574 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos
24.580 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração

CRUZEIRO /MG
17.760 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Em Campo Grande (MS), nas Lotéricas Centro América e Mestre do Bolão, duas aposta simples, levaram o prêmio de R$45.000,39 cada.

Confira o resultado da Timemania de hoje!

Os números da Timemania2435 são:

  • 80 - 07 - 53 - 42 - 15 - 26 - 78
  • Time do Coração: 33 - Cruzeiro (MG)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2435 

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 1° de setembro, a partir das 10 horas, pelo concurso 2435 . O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

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