Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

loteria

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2978, sábado (28/02); veja o rateio

A Mega-Sena realiza três sorteios semanais, terça, quinta e sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

DA REDAÇÃO

DA REDAÇÃO

01/03/2026 - 07h27
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2978 da Mega-Sena na noite desta quinta-feira, 28 de fevereiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 145 milhões. O prêmio acumulou e agora está em R$ 160 milhões.

Premiação

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 129 apostas ganhadoras, R$ 38.181,97
  • 4 acertos - 9.449 apostas ganhadoras, R$ 859,23

Confira o resultado da Mega-Sena de ontem!

Os números da Mega-Sena 2978 são:

  • 06 - 13 - 50 - 09 - 42 - 20

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 2979

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 3 de março, a partir das 20 horas, pelo concurso 2979. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

Assine o Correio do Estado

 

loteria

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 333, sábado (28/02); veja o rateio

A + Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas e sábados, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

01/03/2026 07h32

Compartilhar
Confira o resultado da +Milionária

Confira o resultado da +Milionária Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 333 da + Milionária na noite deste sábado, 28 de fevereiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 26 milhões.

Premiação

  • 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador
  • 5 acertos + 2 trevos - 3 apostas ganhadoras, (R$ 76.778,24)
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 10 apostas ganhadoras, (R$ 10.237,10)
  • 4 acertos + 2 trevos - 37 apostas ganhadoras, (R$ 2.075,09)
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 648 apostas ganhadoras, (R$ 169,26)
  • 3 acertos + 2 trevos - 809 apostas ganhadoras, (R$ 50,00)
  • 3 acertos + 1 trevo - 6910 apostas ganhadoras, (R$ 24,00)
  • 2 acertos + 2 trevos - 7526 apostas ganhadoras, (R$ 12,00)
  • 2 acertos + 1 trevo - 59042 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)

Confira o resultado da + Milionária de ontem!

Os números da + Milionária 333 são:

  • 43 - 20 - 28 - 37 - 01 - 40
  • Trevos sorteados: 2 - 6

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 334

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 4 de março, a partir das 20 horas, pelo concurso 334. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Assine o Correio do Estado

 

loteria

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1182, sábado (28/02); veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

01/03/2026 07h29

Compartilhar
Confira o resultado do Dia de Sorte

Confira o resultado do Dia de Sorte divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1182 da Dia de Sorte na noite deste sábado, 28 de fevereiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 600 mil. 

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 42 apostas ganhadoras, (R$ 2.427,75)
  • 5 acertos - 1.451 apostas ganhadoras, (R$ 25,00)
  • 4 acertos - 19.267 apostas ganhadoras, (R$ 5,00)

Mês da Sorte

  • Março- 70.527 apostas ganhadoras, (R$ 2,50)

Confira o resultado da Dia de Sorte de ontem!

Os números da Dia de Sorte 1182 são:

  • 15 - 30 - 18 - 09 - 24 - 19 - 22
  • Mês da sorte: 03 - março

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1183

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 3 de março, a partir das 21 horas, pelo concurso 1183. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 2,50.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Assine o Correio do Estado

 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3624, sábado (28/02)
LOTERIA

/ 14 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3624, sábado (28/02)

2

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2978, sábado (28/02)
LOTERIA

/ 14 horas

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2978, sábado (28/02)

3

Desembargador mandou soltar megatraficante antes mesmo da distribuição do habeas corpus
punido pelo cnj

/ 2 dias

Desembargador mandou soltar megatraficante antes mesmo da distribuição do habeas corpus

4

Resultado da Quina de hoje, concurso 6964, sábado (28/02)
LOTERIA

/ 14 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6964, sábado (28/02)

5

Resultado da Loteria Federal 6045-3 de hoje, sábado (28/02)
LOTERIA

/ 15 horas

Resultado da Loteria Federal 6045-3 de hoje, sábado (28/02)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Lei do Descongela: o que muda para os servidores públicos e os impactos no direito previdenciário
Juliane Penteado

/ 2 dias

Lei do Descongela: o que muda para os servidores públicos e os impactos no direito previdenciário
Seguro rural e clima extremo
Provenzano

/ 3 dias

Seguro rural e clima extremo
Aposentadorias do servidor público em Mato Grosso do Sul em 2026. Algo mudou?
Exclusivo para Assinantes

/ 20/02/2026

Aposentadorias do servidor público em Mato Grosso do Sul em 2026. Algo mudou?
Transporte de gado entre fazendas do mesmo dono
Provenzano

/ 19/02/2026

Transporte de gado entre fazendas do mesmo dono