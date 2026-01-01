Resultado da + Milionária, concurso 316, de quarta-feira (31/12); veja o rateio

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 316 da + Milionária de quarta-feira, 31 de dezembro de 2025, nesta quinta (1°) a partir de 10h (pelo horário de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 15 milhões.
- 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador
- 5 acertos + 2 trevos - 1 aposta ganhadora, R$ 202.892,92
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 15 apostas ganhadoras, R$ 6.011,65
- 4 acertos + 2 trevos - 73 apostas ganhadoras, R$ 1.323,50
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 863 apostas ganhadoras, R$ 111,95
- 3 acertos + 2 trevos - 1243 apostas ganhadoras, R$ 50,00
- 3 acertos + 1 trevo - 8595 apostas ganhadoras, R$ 24,00
- 2 acertos + 2 trevos - 8919 apostas ganhadoras, R$ 12,00
- 2 acertos + 1 trevo - 66161 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Confira o resultado da + Milionária de hoje!
Os números da + Milionária 316 são:
- 18 - 10 - 11 - 36 - 12 - 48
- Trevos sorteados: 4 - 3
O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.
Próximo sorteio: + Milionária 317
Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 3 de janeiro, a partir das 20 horas, pelo concurso 317. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.
Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.
A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.