Resultado da + Milionária de hoje, concurso 250, quarta-feira (14/05)

Variação de preços

Em oposição, morango é a fruta que apresentou maior aumento no valor, 27,27%

De acordo com a Divisão de Mercado e Abastecimento (Dimer), o caqui apresentou forte queda no preço na Central de Abastecimento de Mato Grosso do Sul (Ceasa/MS), liderando a baixa de valor entre as frutas.

Em uma semana, o valor médio da caixa com 6 kg da fruta caiu 12,44%, indo de R$ 45,00 para R$ 40,00. Isso ocorreu devido a uma supersafra que elevou as produções da fruta. O fenômeno é resultado de condições climáticas favoráveis, boa condução das lavouras e baixa incidência de pragas.

Normalmente, a safra do caqui Fuyu ocorre entre março e junho, mas este ano teve início antecipado em regiões como Caxias do Sul (RS) e Itatiba (SP), devido ao clima quente e à baixa umidade.

A tendência é que a fruta permaneça em queda pelas próximas semanas por que a colheita ainda não acabou. Com isso, a fruta deverá ficar disponível por um período maior nas prateleiras.

Mais frutas

Além do caqui, outras frutas apresentaram queda nos preços. Veja:

Melão Espanhol (caixa 13 kg): Grande oferta no Vale do São Francisco e demanda fraca, gerando acúmulo de produto. De R$ 60, caiu para R$ 55.

Grande oferta no Vale do São Francisco e demanda fraca, gerando acúmulo de produto. De R$ 60, caiu para R$ 55. Laranja Pera Rio (caixa 20 kg): Aumento da oferta com chegada das frutas precoces e expectativa de safra futura maior. De R$ 75, caiu para R$ 70.

Aumento da oferta com chegada das frutas precoces e expectativa de safra futura maior. De R$ 75, caiu para R$ 70. Banana Nanica (caixa 20 kg): Excesso de frutas e baixa demanda devido ao clima ameno e feriados. De R$ 85, caiu para R$ 80.

Excesso de frutas e baixa demanda devido ao clima ameno e feriados. De R$ 85, caiu para R$ 80. Mamão Havaí (caixa 10 kg): Ajuste de mercado após alta anterior que reduziu a procura, equilibrado oferta e demanda. De R$ 100, caiu para R$ 95.

Preços em elevação

Em contrapartida, houveram frutas que apresentaram aumento nos preços. Quem lidera esse time é o morango, que teve um aumento de 27,27%, passando de R$ 40,00 para R$ 55,00 na caixa de 1,5 kg.

Essa alta ocorreu por conta do processo de transição entre o encerramento da safra no Sul do país, cuja produção diminui progressivamente, e o início ainda tímido da colheita em Minas Gerais, o que tem gerado uma oferta limitada da fruta no mercado.

Outras frutas em alta:

Mamão Formosa (caixa 18/20 kg): Oferta reduzida devido ao frio, que desacelera a maturação. De R$ 50, subiu para R$ 55.

Oferta reduzida devido ao frio, que desacelera a maturação. De R$ 50, subiu para R$ 55. Mamão Tommy (caixa 6 kg): Oferta restrita no Semiárido e parte da produção foi redirecionada ao mercado interno. De R$ 75, subiu para R$ 80.

Oferta restrita no Semiárido e parte da produção foi redirecionada ao mercado interno. De R$ 75, subiu para R$ 80. Tomate Longa Vida (caixa 20 kg): Maturação mais lenta por frio e queda de oferta em algumas regiões. De R$ 140, subiu para R$ 150.

Maturação mais lenta por frio e queda de oferta em algumas regiões. De R$ 140, subiu para R$ 150. Melancia (kg): Colheita lenta e ofreta limitada em áreas produtoras, com demanda firme. De R$ 1,80, subiu para R$ 1,90 por kg.

