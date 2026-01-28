Resultado da + Milionária de hoje, concurso 324, quarta-feira (28/01)

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 324 da + Milionária na noite desta quarta-feira, 28 de janeiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 19 milhões.
Confira o resultado da + Milionária de hoje!
Os números da + Milionária 324 são:
- 45 - 17 - 12 - 09 - 30 - 29
- Trevos sorteados: 2 - 6
O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.
Próximo sorteio: + Milionária 325
Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 31 de janeiro, a partir das 20 horas, pelo concurso 325. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.
Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.
A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.