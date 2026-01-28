Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Loterias

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 324, quarta-feira (28/01)

A + Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas e sábados, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

Da Redação

Da Redação

28/01/2026 - 20h11
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 324 da + Milionária na noite desta quarta-feira, 28 de janeiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 19 milhões.

Confira o resultado da + Milionária de hoje!

Os números da + Milionária 324 são:

  • 45 - 17 - 12 - 09 - 30 - 29 
  • Trevos sorteados: 2 - 6

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 325

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 31 de janeiro, a partir das 20 horas, pelo concurso 325. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Assine o Correio do Estado

Loterias

Resultado da Quina de hoje, concurso 6939, quarta-feira (28/01)

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

28/01/2026 20h00

Compartilhar
Confira o resultado da Quina

Confira o resultado da Quina Foto: Arquivo

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6939 da Quina na noite desta quarta-feira, 28 de janeiro de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 12,5 milhões.

Confira o resultado da Quina de hoje!

Os números da Quina 6939 são:

  • 26 - 55 - 27 - 10 - 73

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6940

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira,  29 de janeiro, a partir das 20 horas, pelo concurso 6940. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

Loterias

Resultado da Loteria Federal 6037-2 de hoje, quarta-feira (28/01)

A Loteria Federal é a modalidade mais tradicional das loterias da Caixa, com sorteios realizados às quartas e sábados; veja números sorteados

28/01/2026 19h19

Compartilhar
Loteria Federal

Loteria Federal Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou a extração 6037-2 da Loteria Federal na noite desta quarta-feira, 28 de janeiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Resultado da extração 6037-2:

5º prêmio: 32880

4º prêmio: 89318

3º prêmio: 11969

2º prêmio: 83636

1º prêmio: 09593

O sorteio da Loteria Federal é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Como jogar na Loteria Federal

Os sorteios da Loteria Federal são realizados às quartas e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

Para apostar na Loteria Federal você escolher o bilhete exposto na casa lotérica ou adquiri-lo com um ambulante lotérico credenciado. Você escolhe o número impresso no bilhete que quer concorrer, conforme disponibilização no momento da compra.

Cada bilhete contém 10 frações e pode ser adquirido inteiro ou em partes. O valor do prêmio é proporcional à quantidade de frações que você adquirir.

Com a Loteria Federal, são diversas as chances de ganhar. Você ganha acertando:

  • Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais;
  • A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
  • Bilhetes cujos números correspondam à aproximação imediatamente anterior e posterior ao número sorteado para o 1º prêmio;
  • Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a umas das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 (três) dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excetuando-se os premiados pela aproximação anterior e posterior;
  • A unidade do primeiro prêmio.

Premiação

Você pode receber o prêmio em qualquer lotérica ou nas agências da Caixa.

Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento deve ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e do bilhete (ou fração) original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de sua apresentação em Agência da Caixa.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Sistema falha e exame prático da CNH com novas regras é suspenso
detran

/ 2 dias

Sistema falha e exame prático da CNH com novas regras é suspenso

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 6938, terça-feira (27/01)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 6938, terça-feira (27/01)

3

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2965, terça-feira (27/01)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2965, terça-feira (27/01)

4

Resultado da Quina de ontem, concurso 6937, segunda-feira (26/01): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6937, segunda-feira (26/01): veja o rateio

5

Ex-mulher pede medida protetiva contra prefeito "mais louco do Brasil"
Violência doméstica

/ 23 horas

Ex-mulher pede medida protetiva contra prefeito "mais louco do Brasil"

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Guia rápido da aposentadoria integral no RPPS por doença ocupacional
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Juliane Penteado: Guia rápido da aposentadoria integral no RPPS por doença ocupacional
Leandro Provenzano: O Fim das Obras Inacabadas?
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Leandro Provenzano: O Fim das Obras Inacabadas?

Juliane Penteado: Novo slário mínimo 2026 impactos no INSS, contribuições e previdência
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 16/01/2026

Juliane Penteado: Novo slário mínimo 2026 impactos no INSS, contribuições e previdência
Produtividade fracionada
Exclusivo para Assinantes

/ 15/01/2026

Produtividade fracionada