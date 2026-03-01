Resultado da + Milionária de hoje, concurso 333, sábado (28/02); veja o rateio

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 333 da + Milionária na noite deste sábado, 28 de fevereiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 26 milhões.
Premiação
- 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador
- 5 acertos + 2 trevos - 3 apostas ganhadoras, (R$ 76.778,24)
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 10 apostas ganhadoras, (R$ 10.237,10)
- 4 acertos + 2 trevos - 37 apostas ganhadoras, (R$ 2.075,09)
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 648 apostas ganhadoras, (R$ 169,26)
- 3 acertos + 2 trevos - 809 apostas ganhadoras, (R$ 50,00)
- 3 acertos + 1 trevo - 6910 apostas ganhadoras, (R$ 24,00)
- 2 acertos + 2 trevos - 7526 apostas ganhadoras, (R$ 12,00)
- 2 acertos + 1 trevo - 59042 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)
Confira o resultado da + Milionária de ontem!
Os números da + Milionária 333 são:
- 43 - 20 - 28 - 37 - 01 - 40
- Trevos sorteados: 2 - 6
O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.
Próximo sorteio: + Milionária 334
Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 4 de março, a partir das 20 horas, pelo concurso 334. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.
Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.
A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.