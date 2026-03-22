Resultado da + Milionária de hoje, concurso 339, sábado (21/03); veja o rateio

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 339 da + Milionária na noite deste sábado, 21 de março de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 31,5 milhões.

Premiação

6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador

Não houve acertador 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador

Não houve acertador 5 acertos + 2 trevos - 2 apostas ganhadoras, (R$ 126.348,60)

2 apostas ganhadoras, (R$ 126.348,60) 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 5 apostas ganhadoras, (R$ 22.461,98)

5 apostas ganhadoras, (R$ 22.461,98) 4 acertos + 2 trevos - 42 apostas ganhadoras, (R$ 2.005,53)

42 apostas ganhadoras, (R$ 2.005,53) 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 751 apostas ganhadoras, (R$ 160,22)

751 apostas ganhadoras, (R$ 160,22) 3 acertos + 2 trevos - 836 apostas ganhadoras, (R$ 50,00)

836 apostas ganhadoras, (R$ 50,00) 3 acertos + 1 trevo - 8117 apostas ganhadoras, (R$ 24,00)

8117 apostas ganhadoras, (R$ 24,00) 2 acertos + 2 trevos - 6810 apostas ganhadoras, (R$ 12,00)

6810 apostas ganhadoras, (R$ 12,00) 2 acertos + 1 trevo - 65812 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)

Confira o resultado da + Milionária de ontem!

Os números da + Milionária 339 são:

40 - 32 - 27 - 41 - 42 - 15

Trevos sorteados: 6 - 4

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 340

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 25 de março, a partir das 20 horas, pelo concurso 340. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

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