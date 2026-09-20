Resultado da + Milionária de hoje, concurso 391, domingo (20/09): veja o rateio

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 391 da + Milionária na manhã deste domingo, 20 de setembro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo.
Veja os detalhes das apostas ganhadoras:
6 acertos + 2 trevos
Não houve acertador
6 acertos + 1 ou nenhum trevo
Não houve acertador
5 acertos + 2 trevos
3 apostas ganhadoras, R$ (131.152,70)
5 acertos + 1 ou nenhum trevo
36 apostas ganhadoras, (R$ 4.857,51)
4 acertos + 2 trevos
116 apostas ganhadoras, (R$ 1.615,18)
4 acertos + 1 ou nenhum trevo
1576 apostas ganhadoras, (R$ 118,88)
3 acertos + 2 trevos
2318 apostas ganhadoras, (R$ 50,00)
3 acertos + 1 trevo
15900 apostas ganhadoras, (R$ 24,00)
2 acertos + 2 trevos
17668 apostas ganhadoras, (R$ 12,00)
2 acertos + 1 trevo
125020 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)
Confira o resultado da + Milionária de hoje!
Os números da + Milionária 392 são:
- 04 - 10 - 27 - 40 - 44 - 47
- Trevos sorteados: 3 - 5
O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.
Próximo sorteio: + Milionária 392
Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 23 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 392. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.
Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.
A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.