Resultado da + Milionária de hoje, concurso 393, domingo (27/09): veja o rateio

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 393 da + Milionária na manhã deste domingo, 27 de agosto de 2026, a partir das 11h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$98 milhões.
Premiação
- 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador;
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador;
- 5 acertos + 2 trevos - Não houve acertador;
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 30 apostas ganhadoras, (R$ 18.345,35 cada);
- 4 acertos + 2 trevos - 107 apostas ganhadoras, (R$ 1.695,67 cada);
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 1430 apostas ganhadoras, (R$ 126,87 cada);
- 3 acertos + 2 trevos - 1677 apostas ganhadoras, (R$ 50,00 cada);
- 3 acertos + 1 trevo - 15588 apostas ganhadoras, (R$ 24,00 cada);
- 2 acertos + 2 trevos - 12487 apostas ganhadoras, (R$ 12,00 cada);
- 2 acertos + 1 trevo - 121302 apostas ganhadoras, (R$ 6,00 cada).
Confira o resultado da + Milionária de ontem!
Os números da + Milionária 393 são:
- 02 - 29 - 17 - 32 - 15 - 26
- Trevos sorteados: 4 - 5
O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.
Próximo sorteio: + Milionária 394
Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 30 de setembro, a partir das 18 horas, pelo concurso 394. O valor da premiação está estimado em R$99 milhões.
Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.
A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.