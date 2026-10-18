Resultado da + Milionária de hoje, concurso 397, domingo (11/10); veja o rateio

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 399 da + Milionária neste domingo, 18 de outubro de 2026, a partir das 11h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo.
Premiação
- 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador;
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo -Não houve acertador;
- 5 acertos + 2 trevos - Não houve acertador;
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 20 apostas ganhadoras, ( R$ 27.269,65 cada);
- 4 acertos + 2 trevos - 77 apostas ganhadoras, ( R$ 2.335,06 cada);
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 1126 apostas ganhadoras, (R$ 159,68 cada);
- 3 acertos + 2 trevos - 1.362 apostas ganhadoras, (R$ 50,00);
- 3 acertos + 1 trevo - 11.769 apostas ganhadoras, (R$ 24,00);
- 2 acertos + 2 trevos - 10.758 apostas ganhadoras, (R$ 12,00)
- 2 acertos + 1 trevo - 102.330 apostas ganhadoras, (R$ 6,00).
Confira o resultado da + Milionária de hoje!
Os números da + Milionária 399 são:
- 36 - 43 - 42 - 49 - 40 - 46
- Trevos sorteados: 1 e 2
O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.
Próximo sorteio: + Milionária 400
Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre quarta-feira, 21 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 400. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.
Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.
A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.