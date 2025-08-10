Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

LOTERIA

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 275, sábado (09/08): veja o rateio

A +Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas e sábados, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

DA REDAÇÃO

DA REDAÇÃO

10/08/2025 - 07h55
A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 275 da + Milionária na noite deste sábado, 09 de agosto de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 140 milhões. Nenhuma aposta saiu vencedora e o prêmio acumulou para R$ 142 milhões. 

  • 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador;
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador;
  • 5 acertos + 2 trevos - 2 apostas ganhadoras (R$ 286.591,71 cada) ;
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 48 apostas ganhadoras (R$ 5.307,26 cada);
  • 4 acertos + 2 trevos - 152 apostas ganhadoras (R$ 1.795,68 cada);
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 2576 apostas ganhadoras (R$ 105,95 cada);
  • 3 acertos + 2 trevos - 2.897 apostas ganhadoras (R$ 50,00 cada);
  • 3 acertos + 1 trevo - 25.886 apostas ganhadoras (R$ 24,00 cada);
  • 2 acertos + 2 trevos - 21.166 apostas ganhadoras (R$ 12,00 cada);
  • 2 acertos + 1 trevo - 193.314 apostas ganhadoras (R$ 6,00 cada);

Confira o resultado da + Milionária de ontem!

Os números da + Milionária 275 são:

  • 36 - 04 - 19 - 25 - 17 - 22 
  • Trevos sorteados:  05 - 04 

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 276

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 13 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 276. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

LOTERIA

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1100, sábado (09/08): veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

10/08/2025 07h50

Confira o resultado do Dia de Sorte

Confira o resultado do Dia de Sorte Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1100 da Dia de Sorte na noite deste sábado, 09 de agosto de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 650 mil. Nenhuma aposta saiu vencedora e o prêmio acumulou para R$ 1 milhão.

  • 7 acertos - Não houve ganhadores;
  • 6 acertos - 55 apostas ganhadoras (R$ 1.931,03);
  • 5 acertos - 1.716 apostas ganhadoras (R$ 25,00 cada);
  • 4 acertos - 21.142 apostas ganhadoras (R$ 5,00 cada);
  • Mês da Sorte: Outubro - 68.081 apostas ganhadoras (R$ 2,50 cada).

Quatro apostas de MS fizeram 6 acertos! 

Confira o resultado da Dia de Sorte de ontem!

Os números da Dia de Sorte 1100 são:

  • 24 - 30 - 20 - 07 - 22 - 27 - 12
  • Mês da sorte: 10 - outubro

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1101

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 12 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 1101. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 2,50.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

LOTERIA

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2899, sábado (09/08): veja o rateio

A Mega-Sena realiza três sorteios semanais, terça, quinta e sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

10/08/2025 07h45

Mega-Sena

Mega-Sena

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2893 da Mega-Sena na noite deste sábado, 09 de agosto de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 9  milhões. Nenhuma aposta saiu vencedora e o prêmio acumulou para R$ 40 milhões.

  • 6 acertos - Não houve ganhadores;
  • 5 acertos - 56 apostas ganhadoras (R$ 32.574,43 cada);
  • 4 acertos - 3.375 apostas ganhadoras (R$ 890,92 cada).

Duas apostas de MS fizeram 5 acertos! 

Confira o resultado da Mega-Sena de ontem!

Os números da Mega-Sena 2899 são:

  • 28 - 44 - 22 - 42 - 10 - 51

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 2900

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 12 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 2900. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 5,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

