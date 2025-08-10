Resultado da + Milionária de ontem, concurso 275, sábado (09/08): veja o rateio

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 275 da + Milionária na noite deste sábado, 09 de agosto de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 140 milhões. Nenhuma aposta saiu vencedora e o prêmio acumulou para R$ 142 milhões.
- 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador;
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador;
- 5 acertos + 2 trevos - 2 apostas ganhadoras (R$ 286.591,71 cada) ;
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 48 apostas ganhadoras (R$ 5.307,26 cada);
- 4 acertos + 2 trevos - 152 apostas ganhadoras (R$ 1.795,68 cada);
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 2576 apostas ganhadoras (R$ 105,95 cada);
- 3 acertos + 2 trevos - 2.897 apostas ganhadoras (R$ 50,00 cada);
- 3 acertos + 1 trevo - 25.886 apostas ganhadoras (R$ 24,00 cada);
- 2 acertos + 2 trevos - 21.166 apostas ganhadoras (R$ 12,00 cada);
- 2 acertos + 1 trevo - 193.314 apostas ganhadoras (R$ 6,00 cada);
Confira o resultado da + Milionária de ontem!
Os números da + Milionária 275 são:
- 36 - 04 - 19 - 25 - 17 - 22
- Trevos sorteados: 05 - 04
O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.
Próximo sorteio: + Milionária 276
Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 13 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 276. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.
Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.
A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.