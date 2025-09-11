Resultado da + Milionária de ontem, concurso 284, quarta-feira (10/09): veja o rateio

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 284 da + Milionária na noite desta quarta-feira, 10 de setembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 156 milhões.
Confira os detalhes das apostas ganhadoras:
- 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador;
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador;
- 5 acertos + 2 trevos - Não houve acertador;
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 23 apostas ganhadoras, (R$ 33.002,13 cada);
- 4 acertos + 2 trevos - 116 apostas ganhadoras, (R$ 2.157,20 cada);
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 1596 apostas ganhadoras, (R$ 156,78 cada);
- 3 acertos + 2 trevos - 2674 apostas ganhadoras, (R$ 50,00 cada);
- 3 acertos + 1 trevo - 21492 apostas ganhadoras, (R$ 24,00 cada);
- 2 acertos + 2 trevos - 21824 apostas ganhadoras, (R$ 12,00 cada);
- 2 acertos + 1 trevo - 165185 apostas ganhadoras, (R$ 6,00 cada).
Confira o resultado da + Milionária de hoje!
Os números da + Milionária 284 são:
- 05 - 45 - 06 - 30 - 04 - 38
- Trevos sorteados: 02 - 04
O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.
Próximo sorteio: + Milionária 285
Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 13 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 285. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.
Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.
A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.