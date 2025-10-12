Resultado da + Milionária de ontem, concurso 293, sábado (11/10): veja o rateio

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 293 da + Milionária na noite deste sábado, 11 de outubro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio era de R$ 173 milhões.
Confira os detalhes das apostas ganhadoras:
- 6 acertos + 2 trevos - 2 apostas ganhadoras, R$ 86.645.283,09
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - 4 apostas ganhadoras, R$ 85.460,02
- 5 acertos + 2 trevos - 29 apostas ganhadoras, R$ 9.430,08
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 94 apostas ganhadoras, R$ 2.909,28
- 4 acertos + 2 trevos - 172 apostas ganhadoras, R$ 1.703,52
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 2459 apostas ganhadoras, R$ 119,15
- 3 acertos + 2 trevos - 2601 apostas ganhadoras, R$ 50,00
- 3 acertos + 1 trevo - 21805 apostas ganhadoras, R$ 24,00
- 2 acertos + 2 trevos - 21012 apostas ganhadoras, R$ 12,00
- 2 acertos + 1 trevo -178634 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Confira o resultado da + Milionária!
Os números da + Milionária 293 são:
- 33, 29, 42, 04, 21 e 39
-
Trevos sorteados: 04 e 01
O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.
Próximo sorteio: + Milionária 294
Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 15 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 294. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.
Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.
A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.