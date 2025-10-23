Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

LOTERIA

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 296, quarta-feira (22/10): veja o rateio

A + Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas e sábados, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

Da redação

Da redação

23/10/2025 - 09h19
A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 296 da + Milionária na noite desta quarta-feira, 22 de outubro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio era de R$ 10 milhões.

Confira os detalhes das apostas ganhadoras:

  • 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador; 
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador;
  • 5 acertos + 2 trevos - Não houve acertador; 
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 11 apostas ganhadoras, R$ 23.418,94; 
  • 4 acertos + 2 trevos - 60 apostas ganhadoras, R$ 1.415,43; 
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 683 apostas ganhadoras, R$ 124,34; 
  • 3 acertos + 2 trevos - 874 apostas ganhadoras, R$ 50,00; 
  • 3 acertos + 1 trevo - 7970 apostas ganhadoras, R$ 24,00; 
  • 2 acertos + 2 trevos - 6589 apostas ganhadoras, R$ 12,00; 
  • 2 acertos + 1 trevo - 57693 apostas ganhadoras, R$ 6,00. 

Confira o resultado da + Milionária!

Os números da + Milionária 296 são:

  •  30 - 17 - 14 - 24 - 38 - 22
  • Trevos sorteados: 3 - 1

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 297

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 22 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 297. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

LOTERIA

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2839, quarta-feira (22/10): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

23/10/2025 08h51

Confira o concurso da Lotomania

Confira o concurso da Lotomania Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2839 da Lotomania na noite desta quarta-feira, 22 de outubro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$4 milhões.

  • 20 acertos - Não houve acertador; 
  • 19 acertos - 4 apostas ganhadoras, (R$ 56.257,94 cada); 
  • 18 acertos - 63 apostas ganhadoras, (R$ 2.232,46 cada); 
  • 17 acertos - 510 apostas ganhadoras, (R$ 275,77  cada); 
  • 16 acertos - 3049 apostas ganhadoras, (R$ 46,12 cada); 
  • 15 acertos - 13341 apostas ganhadoras, (R$ 10,54 cada). 

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2839 são:

  • 93 - 98 - 45 - 83 - 48 - 51 - 56 - 23 - 76 - 77 - 69 - 73 - 02 - 95 - 13 - 61 - 87 - 09 - 38 - 26 

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2840

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 24 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2840. O valor da premiação está estimado em R$ 4,7 milhões.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

LOTERIA

Resultado da Quina de ontem, concurso 6859, quarta-feira (22/10): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

23/10/2025 08h40

Confira o rateio da Quina

Confira o rateio da Quina Foto: Arquivo

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6859 da Quina na noite desta quarta-feira, 22 de outubro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 13 milhões.

  • 5 acertos - Não houve ganhadores;
  • 4 acertos - 67 apostas ganhadoras, (R$ 8.544,83 cada);
  • 3 acertos - 5.032 apostas ganhadoras, (R$ 108,35 cada);
  • 2 acertos - 118.524 apostas ganhadoras, (R$ 4,60 cada).

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 6859 são:

  • 33 - 39 - 36 - 79 - 23

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6860

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 23 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 6860. O valor da premiação está estimado em R$ 14,5 milhões.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

