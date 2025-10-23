Resultado da + Milionária de ontem, concurso 296, quarta-feira (22/10): veja o rateio

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 296 da + Milionária na noite desta quarta-feira, 22 de outubro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio era de R$ 10 milhões.
Confira os detalhes das apostas ganhadoras:
- 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador;
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador;
- 5 acertos + 2 trevos - Não houve acertador;
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 11 apostas ganhadoras, R$ 23.418,94;
- 4 acertos + 2 trevos - 60 apostas ganhadoras, R$ 1.415,43;
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 683 apostas ganhadoras, R$ 124,34;
- 3 acertos + 2 trevos - 874 apostas ganhadoras, R$ 50,00;
- 3 acertos + 1 trevo - 7970 apostas ganhadoras, R$ 24,00;
- 2 acertos + 2 trevos - 6589 apostas ganhadoras, R$ 12,00;
- 2 acertos + 1 trevo - 57693 apostas ganhadoras, R$ 6,00.
Confira o resultado da + Milionária!
Os números da + Milionária 296 são:
- 30 - 17 - 14 - 24 - 38 - 22
- Trevos sorteados: 3 - 1
O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.
Próximo sorteio: + Milionária 297
Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 22 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 297. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.
Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.
A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.