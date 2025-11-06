Resultado da + Milionária de ontem, concurso 300, quarta-feira (05/11); veja o rateio

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 300 da + Milionária na noite desta quarta-feira, 5 de novembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 10 milhões.
- 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador;
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador;
- 5 acertos + 2 trevos - 1 aposta ganhadora, (R$ 160.423,90);
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 23 apostas ganhadoras, (R$ 3.099,98 cada);
- 4 acertos + 2 trevos - 53 apostas ganhadoras, (R$ 1.441,36 cada);
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 973 apostas ganhadoras, (R$ 78,51 cada);
- 3 acertos + 2 trevos - 854 apostas ganhadoras, (R$ 50,00 cada);
- 3 acertos + 1 trevo - 7921 apostas ganhadoras, (R$ 24,00 cada);
- 2 acertos + 2 trevos - 6438 apostas ganhadoras, (R$ 12,00 cada);
- 2 acertos + 1 trevo - 54043 apostas ganhadoras, (R$ 6,00 cada).
Confira o resultado da + Milionária de ontem!
Os números da + Milionária 300 são:
- 38 - 18 - 09 - 10 - 19 - 20
- Trevos sorteados: 1 - 4
O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.
Próximo sorteio: + Milionária 301
Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 8 de novembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 301. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.
Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.
A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.