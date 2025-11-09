Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

LOTERIA

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 301, sábado (08/11): veja o rateio

A + Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas e sábados, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

DA REDAÇÃO

09/11/2025 - 08h40
A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 301 da + Milionária na noite deste sábado, 8 de novembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 10 milhões.

Confira os detalhes das apostas ganhadoras:

6 acertos + 2 trevos
Não houve acertador

6 acertos + 1 ou nenhum trevo
Não houve acertador

5 acertos + 2 trevos
1 aposta ganhadora, R$ 176.296,17

5 acertos + 1 ou nenhum trevo
24 apostas ganhadoras, R$ 3.264,74

4 acertos + 2 trevos
90 apostas ganhadoras, R$ 932,78

4 acertos + 1 ou nenhum trevo
1251 apostas ganhadoras, R$ 67,10

3 acertos + 2 trevos
1203 apostas ganhadoras, R$ 50,00

3 acertos + 1 trevo
9411 apostas ganhadoras, R$ 24,00

2 acertos + 2 trevos
8468 apostas ganhadoras, R$ 12,00

2 acertos + 1 trevo
60943 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Duas apostas de Dourados (MS) levaram R$3.264,74 cada.

Confira o resultado da + Milionária de ontem!

Os números da + Milionária 301 são:

  • 02 - 04 - 10 - 11 - 29 - 07
  • Trevos sorteados: 1 - 6

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 302

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 12 de novembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 302. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

LOTERIA

Resultado da Quina de ontem, concurso 6874, sábado (08/11): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

09/11/2025 08h20

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6874 da Quina na noite deste sábado, 8 de novembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 5,2 milhões.

Confira os detalhes das apostas ganhadoras:

5 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 5.271.590,40

4 acertos
50 apostas ganhadoras, R$ 9.943,06

3 acertos
3.575 apostas ganhadoras, R$ 132,44

2 acertos
83.214 apostas ganhadoras, R$ 5,68

Duas apostas de MS acertaram cinco números e levaram R$9.943,06 cada.

Confira o resultado da Quina!

Os números da Quina 6874 são:

  • 03 - 61 - 63 - 65 - 36

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6875

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 10 de novembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 6875. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

LOTERIA

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3534, sábado (08/11): veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

09/11/2025 08h10

Compartilhar

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3534 da Lotofácil na noite deste sábado, 8 de novembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,8 milhão.

Confira os detalhes das apostas ganhadoras:

15 acertos
3 apostas ganhadoras, R$ 565.361,37

14 acertos
207 apostas ganhadoras, R$ 1.718,02

13 acertos
9202 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos
111088 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos
615492 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Os números da Lotofácil 3534 são:

  • 12 - 22 - 01 - 19 - 03 - 13 - 07 - 11 - 15 - 21 - 20 - 14 - 09 - 16 - 17

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3535

Como a Lotofácil tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 10 de novembro a partir das 20 horas, pelo concurso 3535. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

