Resultado da + Milionária de ontem, concurso 301, sábado (08/11): veja o rateio

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 301 da + Milionária na noite deste sábado, 8 de novembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 10 milhões.
Confira os detalhes das apostas ganhadoras:
6 acertos + 2 trevos
Não houve acertador
6 acertos + 1 ou nenhum trevo
Não houve acertador
5 acertos + 2 trevos
1 aposta ganhadora, R$ 176.296,17
5 acertos + 1 ou nenhum trevo
24 apostas ganhadoras, R$ 3.264,74
4 acertos + 2 trevos
90 apostas ganhadoras, R$ 932,78
4 acertos + 1 ou nenhum trevo
1251 apostas ganhadoras, R$ 67,10
3 acertos + 2 trevos
1203 apostas ganhadoras, R$ 50,00
3 acertos + 1 trevo
9411 apostas ganhadoras, R$ 24,00
2 acertos + 2 trevos
8468 apostas ganhadoras, R$ 12,00
2 acertos + 1 trevo
60943 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Duas apostas de Dourados (MS) levaram R$3.264,74 cada.
Confira o resultado da + Milionária de ontem!
Os números da + Milionária 301 são:
- 02 - 04 - 10 - 11 - 29 - 07
- Trevos sorteados: 1 - 6
O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.
Próximo sorteio: + Milionária 302
Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 12 de novembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 302. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.
Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.
A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.