Resultado da + Milionária de ontem, concurso 305, sábado (22/11): veja o rateio

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 305 da + Milionária na noite deste sábado, 22 de novembro de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 10 milhões.
Premiação
- 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador
- 5 acertos + 2 trevos - Não houve acertador
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 9 apostas ganhadoras, R$ 25.281,01
- 4 acertos + 2 trevos - 33 apostas ganhadoras, R$ 2.273,01
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 526 apostas ganhadoras, R$ 142,60
- 3 acertos + 2 trevos - 727 apostas ganhadoras, R$ 50,00
- 3 acertos + 1 trevo - 5570 apostas ganhadoras, R$ 24,00
- 2 acertos + 2 trevos - 6247 apostas ganhadoras, R$ 12,00
- 2 acertos + 1 trevo - 44776 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Confira o resultado da + Milionária de ontem!
Os números da + Milionária 305 são:
- 47 - 16 - 04 - 10 - 34 - 40
- Trevos sorteados: 4 e 2
O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.
Próximo sorteio: + Milionária 306
Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 26 de novembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 306. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.
Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.
A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.