Resultado da + Milionária de ontem, concurso 309, sábado (06/12); veja o rateio

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 309 da + Milionária na noite desta sábado, 6 de dezembro de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 10 milhões.
Premiação
- 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador;
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador;
- 5 acertos + 2 trevos - 1 aposta ganhadora, R$ 186.409,33;
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 4 apostas ganhadoras, R$ 20.712,15;
- 4 acertos + 2 trevos - 40 apostas ganhadoras, R$ 2.219,15;
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 558 apostas ganhadoras, R$ 159,07;
- 3 acertos + 2 trevos - 840 apostas ganhadoras, R$ 50,00;
- 3 acertos + 1 trevo - 6182 apostas ganhadoras, R$ 24,00;
- 2 acertos + 2 trevos - 6373 apostas ganhadoras, R$ 12,00;
- 2 acertos + 1 trevo - 51748 apostas ganhadoras, R$ 6,00;
Confira o resultado da + Milionária de ontem!
Os números da + Milionária 309 são:
- 47, 30, 15, 01, 08, 37
- Trevos sorteados: 6 e 2
O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.
Próximo sorteio: + Milionária 310
Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 10 de dezembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 310. O valor da premiação está estimado em R$ 11 milhões.
Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.
A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.