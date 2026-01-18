Resultado da + Milionária de ontem, concurso 321, sábado (17/01): veja o rateio

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 321 da + Milionária na noite deste sábado, 17 de janeiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 17 milhões.

Premiação

6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador;

6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador;

5 acertos + 2 trevos - 2 apostas ganhadoras, (R$ 104.204,63 cada);

5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 15 apostas ganhadoras, (R$ 6.175,09 cada);

4 acertos + 2 trevos - 40 apostas ganhadoras, (R$ 1.736,75 cada);

4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 630 apostas ganhadoras, (R$ 157,52 cada);

3 acertos + 2 trevos - 922 apostas ganhadoras, (R$ 50,00 cada);

3 acertos + 1 trevo - 7245 apostas ganhadoras, (R$ 24,00 cada);

2 acertos + 2 trevos - 8286 apostas ganhadoras, (R$ 12,00 cada);

2 acertos + 1 trevo - 59304 apostas ganhadoras, (R$ 6,00 cada).

Confira o resultado da + Milionária de ontem!

Os números da + Milionária 321 são:

31 - 09 - 01 - 45 - 22 - 32

Trevos: 3 - 4

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 322

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 17 de janeiro, a partir das 20 horas, pelo concurso 322. O valor da premiação está estimado em R$18 milhões.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

