Resultado da + Milionária de ontem, concurso 322, quarta-feira (21/01): veja o rateio

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 322 da + Milionária na noite desta quarta-feira, 21 de janeiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 18 milhões.
Premiação
- 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador
- 5 acertos + 2 trevos - Não houve acertador
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 18 apostas ganhadoras, (R$ 15.581,58)
- 4 acertos + 2 trevos - 38 apostas ganhadoras, (R$ 1.703,25)
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 664 apostas ganhadoras, (R$ 139,25)
- 3 acertos + 2 trevos - 725 apostas ganhadoras, (R$ 50,00)
- 3 acertos + 1 trevo - 6823 apostas ganhadoras, (R$ 24,00)
- 2 acertos + 2 trevos - 6550 apostas ganhadoras, (R$ 12,00)
- 2 acertos + 1 trevo - 55492 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)
Confira o resultado da + Milionária de ontem!
Os números da + Milionária 322 são:
- 46 - 14 - 04 - 01 - 18 - 40
- Trevos sorteados: 3 - 6
O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.
Próximo sorteio: + Milionária 323
Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 24 de janeiro, a partir das 20 horas, pelo concurso 323. O valor da premiação está estimado em R$ 18,5 milhões.
Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.
A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.