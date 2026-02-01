Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

loteria

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 325, sábado (31/01); veja o rateio

A + Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas e sábados, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

Da Redação

Da Redação

01/02/2026 - 07h23
Continue lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 325  + Milionária na noite deste sábado, 31 de janeiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 20 milhões.

Premiação

  • 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador; 
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador; 
  • 5 acertos + 2 trevos - Não houve acertador;
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 8 apostas ganhadoras, R$ 37.004,38;
  • 4 acertos + 2 trevos - 37 apostas ganhadoras, R$ 1.846,37; 
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 714 apostas ganhadoras, R$ 136,68; 
  • 3 acertos + 2 trevos - 827 apostas ganhadoras, (R$ 50,00 cada); 
  • 3 acertos + 1 trevo - 8377 apostas ganhadoras, (R$ 24,00 cada); 
  • 2 acertos + 2 trevos - 6840 apostas ganhadoras, (R$ 12,00 cada); 
  • 2 acertos + 1 trevo - 68162 apostas ganhadoras, (R$ 6,00 cada). 

Confira o resultado da + Milionária de ontem!

Os números da + Milionária 325 são:

  • 14 - 41 - 19 - 26 - 13 - 21
  • Trevos sorteados: 4 - 5

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 326

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 4 de fevereiro, a partir das 20 horas, pelo concurso 326. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Assine o Correio do Estado

loteria

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2350, sábado (31/01); veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

01/02/2026 07h31

Compartilhar
Confira o resultado do concurso de ontem

Confira o resultado do concurso de ontem Foto: Reprodução

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2350 da Timemania na noite deste sábado, 31 de janeiro de 2026. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 3,6 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores;
  • 6 acertos - 1 aposta ganhadora, R$ 98.913,43;
  • 5 acertos - 104 apostas ganhadoras, R$ 1.358,70;
  • 4 acertos - 1.744 apostas ganhadoras, R$ 10,50; 
  • 3 acertos - 16.821 apostas ganhadoras, R$ 3,50. 

Time do Coração

  • BOTAFOGO (RJ)
  • 12.420 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2350 são:

  • 71 - 44 - 47 - 40 - 48 - 05 - 42
  • Time do Coração: Botafogo (RJ)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2351

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 3 de fevereiro, a partir das 21 horas, pelo concurso 2351. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

loteria

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2967, sábado (31/01); veja o rateio

A Mega-Sena realiza três sorteios semanais, terça, quinta e sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

01/02/2026 07h28

Compartilhar
Confira resultado do concurso da Mega Sena

Confira resultado do concurso da Mega Sena Foto: Reprodução

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2967 da Mega-Sena na noite deste sábado, 31 de janeiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 115 milhões.

Premiação

  • 6 acertos - Não houve ganhadores;
  • 5 acertos - 72 apostas ganhadoras, R$ 59.070,09;
  • 4 acertos - 6.741 apostas ganhadoras, R$ 1.039,98;

Confira o resultado da Mega-Sena de ontem!

Os números da Mega-Sena 2967 são:

  •  56 - 06 - 01 - 38 - 60 - 47

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 2968

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 3 de janeiro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2968. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 5,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

Assine o Correio do Estado

