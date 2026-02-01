Resultado da + Milionária de ontem, concurso 325, sábado (31/01); veja o rateio

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 325 + Milionária na noite deste sábado, 31 de janeiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 20 milhões.
Premiação
- 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador;
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador;
- 5 acertos + 2 trevos - Não houve acertador;
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 8 apostas ganhadoras, R$ 37.004,38;
- 4 acertos + 2 trevos - 37 apostas ganhadoras, R$ 1.846,37;
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 714 apostas ganhadoras, R$ 136,68;
- 3 acertos + 2 trevos - 827 apostas ganhadoras, (R$ 50,00 cada);
- 3 acertos + 1 trevo - 8377 apostas ganhadoras, (R$ 24,00 cada);
- 2 acertos + 2 trevos - 6840 apostas ganhadoras, (R$ 12,00 cada);
- 2 acertos + 1 trevo - 68162 apostas ganhadoras, (R$ 6,00 cada).
Confira o resultado da + Milionária de ontem!
Os números da + Milionária 325 são:
- 14 - 41 - 19 - 26 - 13 - 21
- Trevos sorteados: 4 - 5
O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.
Próximo sorteio: + Milionária 326
Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 4 de fevereiro, a partir das 20 horas, pelo concurso 326. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.
Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.
A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.