Resultado da + Milionária de ontem, concurso 327, sábado (07/02); veja o rateio

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 327 + Milionária na noite deste sábado, 07 de fevereiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 20 milhões.

Premiação

6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador;

Não houve acertador; 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador;

Não houve acertador; 5 acertos + 2 trevos - 1 aposta ganhadora, R$ 200.908,77;

1 aposta ganhadora, R$ 200.908,77; 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 21 apostas ganhadoras, R$ 4.252,04;

21 apostas ganhadoras, R$ 4.252,04; 4 acertos + 2 trevos - 79 apostas ganhadoras, R$ 1.211,02;

79 apostas ganhadoras, R$ 1.211,02; 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 1071 apostas ganhadoras, R$ 89,32;

1071 apostas ganhadoras, R$ 89,32; 3 acertos + 2 trevos - 1172 apostas ganhadoras, R$ 50,00;

1172 apostas ganhadoras, R$ 50,00; 3 acertos + 1 trevo - 10635 apostas ganhadoras, R$ 24,00;

10635 apostas ganhadoras, R$ 24,00; 2 acertos + 2 trevos - 8555 apostas ganhadoras, R$ 12,00;

8555 apostas ganhadoras, R$ 12,00; 2 acertos + 1 trevo - 75170 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Confira o resultado da + Milionária de ontem!

Os números da + Milionária 327 são:

04 - 07 - 12 - 25 - 28 - 46

Trevos sorteados: 1 - 2

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 328

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 4 de fevereiro, a partir das 20 horas, pelo concurso 328. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

