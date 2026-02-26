Resultado da + Milionária de ontem, concurso 332, quarta-feira (25/02): veja o rateio

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 332 da + Milionária na noite desta quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 25 milhões.
Premiação
- 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - 2 apostas ganhadoras, (R$ 58.114,33)
- 5 acertos + 2 trevos - 3 apostas ganhadoras, (R$ 30.994,31)
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 14 apostas ganhadoras, (R$ 6.641,64)
- 4 acertos + 2 trevos - 37 apostas ganhadoras, (R$ 1.884,79)
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 680 apostas ganhadoras, (R$ 146,50)
- 3 acertos + 2 trevos - 710 apostas ganhadoras, (R$ 50,00)
- 3 acertos + 1 trevo - 7093 apostas ganhadoras, (R$ 24,00)
- 2 acertos + 2 trevos - 5502 apostas ganhadoras, (R$ 12,00)
- 2 acertos + 1 trevo - 54853 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)
Confira o resultado da + Milionária de ontem!
Os números da + Milionária 332 são:
- 43 - 40 - 50 - 47 - 35 - 36
- Trevos sorteados: 6 - 4
O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.
Próximo sorteio: + Milionária 333
Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 28 de fevereiro, a partir das 20 horas, pelo concurso 333. O valor da premiação está estimado em R$ 26 milhões.
Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.
A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.